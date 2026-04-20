イラン戦争に投入された米軍将兵に対し、粗末な水準の食事が提供されているという暴露が提起された。

英国のテレグラフは17日（現地時間）、中東海域に配置された米国の航空母艦「エイブラハム・リンカーン」内部の食事写真を公開し、これを「ひどい光景」と報じた。

米国のUSAトゥデイによると、この写真はリンカーンに乗船したある兵士が家族に送ったものだ。

公開されたトレイに盛り付けられていたのは、灰色がかった薄っぺらい加工肉と茹でたカットニンジン、乾いたパティがすべてだった。5つの仕切りがある食膳のうち3つが空いているほど量が極端に不足しており、不良給食論争が巻き起こった。

日本に駐屯していたが、このほど中東へ移動した米軍の強襲揚陸艦「トリポリ」の状況も変わらないという。

トリポリに乗船したある海兵隊員が家族に送った写真には、細かく裂いた少量の肉とトルティーヤ1枚だけが写っていた。

該当の海兵隊員は家族に対し、コーヒーマシンが故障したうえに、新鮮な野菜や果物もすでにかなり前に底をついたと伝えた。

テレグラフはイラン戦争以前、米軍将兵にステーキやロブスターが提供されていた点に言及し、現在の食事水準が過去とは比較できないほど劣悪だと指摘した。

これに先立ち、米国の政府監視団体は、米国防省が昨年9月までに930億ドル（約14兆8000億円）を支出し、会計年度終了前に予算をすべて使い果たしており、このうち1510万ドルはステーキの購入に、690万ドルはロブスターの尾の購入に使用されたと明らかにしていた。

派遣兵士の家族は食糧不足を心配し、現地へ食料品の小包を送っているが、これさえもまともに届かない状況だ。

戦争以降、中東地域に駐屯する兵力を対象とした郵便サービスが中断されたことで、数千個の食料品小包が倉庫に積み上がっているという。

トリポリに乗船中のある兵士は3月、「補給品がまもなく底をつき、任務が終了するまで寄港する港もないため、兵士の士気が深刻に低下するだろう」と懸念した。

このような状況をめぐり、イランも米国を嘲笑し始めた。チュニジア駐在のイラン大使館はXに「まさか信じられない」とし、「これこそがトランプがホルムズ海峡を開放するために自国の兵士に食べさせている食事だ」と皮肉った。