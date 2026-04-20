見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）の17日に放送された第15回の平均世帯視聴率が14・4％（関東地区）だったことが20日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第1回の14・9％。平均個人視聴率は7・8％だった。

主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。

あらすじは、直美（上坂樹里）のうそが捨松（多部未華子）に見抜かれるが、捨松からは炊き出しの手伝いを頼まれる。そこには知られざる捨松の思いがあった。一方、美津（水野美紀）の力で、ご近所のマツ（丸山礼）たちに家の片づけを手伝ってもらうなど、りん（見上愛）の暮らしも軌道に乗り始めていた。そんなある日、直美は小日向（藤原季節）にある思いを伝える。