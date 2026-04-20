日本橋〜豊洲を約25分で結ぶ。フル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」4/26より定期運航開始
三井不動産は舟運プロジェクト「&CRUISE」の一環として、4月26日より日本橋と豊洲を結ぶフル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」の定期運航を開始する。
新艇就航キャンペーン
「Nihonbashi e-LINER」は、日本橋船着場と豊洲船着場(アーバンドック ららぽーと豊洲)の間を片道約25分で結ぶ。民間企業によるフル電動船の定期航路は国内初。高い環境性能と静粛性を備えた次世代の移動手段として注目を集めている。
航路と運航スケジュール(2026年4月26日〜5月31日)運航日は木曜を除く
新艇の就航を記念し、4月26日〜5月31日まで特別運賃で乗船できるキャンペーンを開催する。期間中は通常よりお得な大人900円、小学生450円で利用できる。乗船予約は4月15日からウェブサイト「東京舟旅」にて開始した。
新艇就航キャンペーン
「Nihonbashi e-LINER」は、日本橋船着場と豊洲船着場(アーバンドック ららぽーと豊洲)の間を片道約25分で結ぶ。民間企業によるフル電動船の定期航路は国内初。高い環境性能と静粛性を備えた次世代の移動手段として注目を集めている。
航路と運航スケジュール(2026年4月26日〜5月31日)運航日は木曜を除く
新艇の就航を記念し、4月26日〜5月31日まで特別運賃で乗船できるキャンペーンを開催する。期間中は通常よりお得な大人900円、小学生450円で利用できる。乗船予約は4月15日からウェブサイト「東京舟旅」にて開始した。