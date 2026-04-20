佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。



気象庁は、最高気温が40℃を超える日の名称についてアンケートを実施していましたが、先日、「酷暑日（こくしょび）」に決定しました。アンケートの投票数は、2位の「超猛暑日」に3倍以上の差をつけて1位でした。気象庁にはそのほかの意見として「汗日暑日暑（あせびしょびしょ）」「サウナ日」などの案が寄せられたということです。「猛暑日」が当たり前となってきた近年。福岡県や佐賀県で「酷暑日」が観測される日も遠くないかもしれません。



「天気の予想」

20日は雲が広がりやすく、すっきりしない空模様でしょう。雨足が強まることはありませんが、時折、にわか雨の可能性があります。空模様に注意してお過ごしください。



「傘は必要なのかどうなのか？」

強まることはないものの、雨がぱらつく可能性があります。念のため折りたたみ傘があると安心です。



「気温はどうなのか？」

最高気温は福岡市、北九州市、行橋市で22℃、飯塚市、宗像市、大牟田市、佐賀市で23℃、久留米市で24℃の予想です。湿度が高く、じめじめと感じられそうです。



「なのか間予報」

火曜日は日差しが戻り、久しぶりに安定して晴れるでしょう。水曜日以降は再び雲が広がります。特に木曜日は雨や風が強まる可能性があるので、最新の気象情報にご注意ください。