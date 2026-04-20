＜無意識きょうだい差別＞学校ではいい子、家では問題児の中学生。反抗期に手を焼いています…
思春期のわが子に振り回され、「この育て方でいいのだろうか」と自問するママがいるかもしれません。とくに、外では問題なく過ごしているのに、家では別人のように荒れる場合はますます戸惑ってしまいますよね。今回の投稿者さんも、そのひとりでした。
『子どもがふたりいます。上は高校生、下は中学生。今、下の子に手を焼いています。学校では問題なく生活しているのですが、家では真逆の問題児。反抗期はわかっているのですが、夜更かし、スマホばっかり、休日は昼過ぎまで寝ている。毎日イライラして親子喧嘩が絶えません』
学校で問題児じゃない？それなら反抗期というだけでは
ママたちは、それは問題児ではなく反抗期だと言います。
『うるさく言いすぎるのもよくない。反抗期ってそんなもの。一度だけ、やるべきことはやりなさいと伝えて、あとは放っておくのも手』
『ママが常にピリピリしていると、子どもは敏感に感じ取ってさらに荒れる。気持ちに余裕をもった方がいいよ』
『反抗期真っ盛りの普通の子ですね。問題児なら学校でも問題を起こしますから』
投稿者さんによると、学校ではむしろ大人しい部類で、面談で担任に家庭での様子を伝えると「意外ですね」と驚かれるそうです。つまり、外ではきちんと適応しているのです。コメントにはこんな声もありました。
『逆でなくてよかったね。家ではいい子、外で問題を起こす方が大変』
『わが子が通う学校の上級生は、学級崩壊を起こすくらいの問題児がいる。生徒や先生にまで殴る蹴るの暴行。問題児とはこういう子のことだよ』
投稿者さんの息子さんは学校ではきちんとしているとのこと。家庭を「安全な場所」と感じているからこそ、外でため込んだものを出している可能性があるのかもしれません。
きょうだいと比べていない？無意識なら気づいて
投稿者さんは「上の子は自分で考えて行動できる。下の子は指示しないと動けない」と言います。ママたちはそこが気になったようです。
『上の子と比較しているからだよ』
『上と下は別人格。上の子の枠に押し込めたら、下の子にとってはツラい』
親にそのつもりがなくても、子どもは「比べられている」と感じることがあります。とくに思春期は、自分という存在を模索している時期ではないでしょうか。
『理想を押しつけようとしているのを子どもは感じ取っている。見守る余裕をもたないと、ますます離れていくよ』
厳しさが愛情であっても、受け取る側が「否定」と感じれば、反発に変わります。上の子のいいところだけでなく、下の子のいいところも探してみてはいかがでしょうか。
放っておくという選択
ママたちが声を揃えたのが、「放置」という選択でした。学校でうまくやっていて元気なら、反抗期の間はママが一歩引いている方が、お互いの精神的にもいいのかもしれません。
『学校で問題なく生活しているなら、家では息抜きが必要』
『ご飯と洗濯だけやって、あとは開きなおるくらいでちょうどいい』
『子どもには子どもの人生が、親にも親の人生がある。切りわけができていないように思う』
もちろん、夜更かしやスマホの使いすぎを無制限に許すわけではありません。しかし、先回りして管理しすぎると、自分で失敗する機会を奪うことになるでしょう。
『うちの中2は放っておいたら夜更かしで体調を崩し、本人が反省した。それから自己管理するようになったよ。勉強もやらなくて痛い目見てからは自分でやるようになった』
痛い経験を通して学ぶこともある、という体験談です。親が口を出しすぎると、子どもは反発に必死になるだけで、成長しないのかもしれません。
痛い目を見ても学ばない子はいる。注意は必要？
一方で、投稿者さんの姿勢を肯定する声もありました。
『ダラダラしすぎたら注意するのは大切。それをウザいと思って反抗するのも正常。親が口やかましいから早く家を出たい、と思わせるのも子育て』
反抗期は、親から自立する準備期間なのではないでしょうか。衝突は、関係が壊れている証拠ではなく、成長の過程かもしれません。
『外で頑張って、家で甘えるのは安心している証拠。きっと数年後には家族思いの子になるよ』
励ます声もありました。とはいえ、反抗期絶好調の今は毎日疲弊するでしょう。スイーツなどママの癒しタイムを大事にしながら、乗り切るといいのかもしれませんね。
思春期の子どもは、ママの思い通りには動きません。正そうとする愛情と、見守る勇気。そのバランスに悩みながら、ママもまた成長していくのかもしれません。衝突の時間も、いつか振り返れば必要な通過点だったと思える日がくるでしょう。親子で悩みながら歩むことが、ママと子どもの人生をより豊かにしてくれるのかもしれませんよ。