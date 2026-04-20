ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は１９日（日本時間２０日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に先発し、４回２／３を投げ、１被弾を含む７安打３失点、２三振３四死球で勝敗は付かなかった。防御率６・１１。打者２２人に７８球で、最速９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマーク。チームは６―９で２試合連続逆転負け。

初回は先頭ジュリアンを２球で遊ゴロに打ち取ると、モニアクは４球目で中飛、グッドマンは２球目で三ゴロと８球で終えた。２回は二死後にジョンストンに中前打されたが、続くカストロを１ボールから２球目の外角高めの９６・１マイル（約１５４・７キロ）のフォーシームで左飛に打ち取った。

３回は先頭キャロスに初球を中前打されるも一死一塁でジュリアンをスプリットで二ゴロ併殺打。フォーシームを中心に組み立て力で押す投球でアウトを重ね、ここまで２６球と最高の序盤だ。

この日はラッシングではなく、４試合目で初めてスミスとバッテリーを組んだ。フォーシームが今季平均４２パーセントから５５パーセント、スプリットが同２８パーセントから４２パーセント、スライダーが同３１パーセントから３パーセントと組み立てを変えた。佐々木は「僕からは変えていない。試合前のミーティング通りに投げました」と説明した。

３―０の４回、先頭モニアクが遊撃への内野安打、続くグッドマンに死球を与え、一死後、ラムフィールドに右前適時打。ジョンストンを歩かせたが、カストロを二ゴロ併殺打に片付け、最少失点で切り抜けた。

５回は先頭キャロスにカウント３―１からフォーシームを左翼席に運ばれ、続くマッカーシーに２ボールからカウント２―２に戻すも中堅へ二塁打、１番ジュリアンは２ボールから中前適時打で同点に追いつかれた。その後、二死からフリーマンを歩かせたところで降板となった。またしても５回を投げ切ることが出来なかった。

テンポ良く投げている時は相手はボール球に手を出してくれるが、ボールが先行すると一転、甘い球を待って狙い打ちされる。５回の３連打がその典型だった。このままでは今季初勝利、メジャー２勝目は遠い。