通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物8%台に上昇
通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物8%台に上昇
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.82 6.37 5.77 7.11
1MO 8.18 6.24 6.46 7.10
3MO 8.26 6.05 6.81 7.01
6MO 8.61 6.17 7.32 7.32
9MO 8.81 6.34 7.66 7.53
1YR 8.93 6.53 7.88 7.69
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.67 10.14 7.20
1MO 7.40 9.89 7.11
3MO 7.73 9.60 7.15
6MO 8.28 9.68 7.37
9MO 8.59 9.74 7.56
1YR 8.76 9.79 7.71
東京時間09:23現在 参考値
ドル円1週間物は一時8%台に上昇し8日来高水準を記録した。先週末の米イラン対立激化により戦争終結期待が低下、不確実性が高まっている。160円手前では政府の介入も警戒される。
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3MO 8.26 6.05 6.81 7.01
6MO 8.61 6.17 7.32 7.32
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東京時間09:23現在 参考値
ドル円1週間物は一時8%台に上昇し8日来高水準を記録した。先週末の米イラン対立激化により戦争終結期待が低下、不確実性が高まっている。160円手前では政府の介入も警戒される。