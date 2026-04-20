お笑いタレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める19日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行 SUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。マツコ・デラックスの復帰に言及した。

マツコは今年2月、レギュラーを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」に電話出演し、首の脊髄が圧迫されたことにより手足にしびれが出たため、急きょ手術を受けたことを報告。今月13日に同番組に生出演し復帰した。

有吉は「マツコさんがね、首の不調でお休みされてまして。『かりそめ』なんかを2、3週ですかね、休んでらっしゃいましたけど」と共演するテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」をマツコが休んでいたことに触れつつ「無事『5時に夢中！』から復帰を果たされたということで」と歓迎。復帰後の対面については「私もまだ会ってないんですけど、来週ぐらいに会うかな？っていう感じですかね」と語った。

またマツコが復帰した「5時に夢中！」について「ちょうど家にいたので見てみようかなって。見ようかなと思ったら子どもが『（チャンネルを）変えろ変えろ』って言って。一目も見られなくて」と苦笑い。「なかなかやっぱり厳しい。うち、テレビ1台かと言われたらそうじゃないんですけど。一緒にいると隣の部屋行って見るわけにもいかないので」と子育て中ならではの事情を語った。

マツコについては改めて「まあ、無事復帰されてよかったというふうに思っております」と安心していた。