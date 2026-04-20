『おはよう朝日です』レギュラーが出演見合わせ、理由説明 関本賢太郎→濱中治が代打
ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）が20日生放送され、月曜担当のスポーツコメンテーター・関本賢太郎は欠席となった。一部報道を受け18日、当面活動自粛すると明らかにしていた。
【写真】『おはよう朝日です』出演見合わせ…古川＆小櫃アナに忍び寄る関本賢太郎
関本は、阪神タイガースで「代打の神様」などと称される活躍。現在は、ABCテレビなどで野球解説を担当するほか、『おはよう朝日です』でスポーツキャスターを務める。また、バラエティー番組などにも出演する。
この日は『おはよう朝日です』レギュラー出演日だったが、番組冒頭、小櫃裕太郎アナが「月曜日スポーツコメンテーターの関本賢太郎さんですが、所属事務所より活動自粛の発表があり、きょうから出演を見合わせます」と語った。代役として元阪神の濱中治が出演した。
「文春オンライン」が18日、関本に関する投資トラブル事案を報じた。関本は自身のインスタグラムを通じ「このたびは、一部報道により皆さまにご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、 心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「応援してくださっているファンの皆さま、関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしていることを重く受け止め、当面の活動を自粛させていただくことといたしました」としたためた。
また、関本が所属する株式会社プロアスリートは、代理人弁護士との連名でコメントを発表。同社は、関本がイベントに参加したことは把握していたとした上で「もっとも、今般、報道されましたような同社ビジネスへの関与の事実については事前の取材により初めて知るところとなり、詳細な事実関係につきましては現在確認中です。かような現状におきましては、当社と致しましても十分な説明責任を果たすことが出来ず、また、渦中の人物となる関本の各メディアでの露出は適切でないとの判断の下、関本の活動は当面の間自粛させていただくことと致しました」としている。
【写真】『おはよう朝日です』出演見合わせ…古川＆小櫃アナに忍び寄る関本賢太郎
関本は、阪神タイガースで「代打の神様」などと称される活躍。現在は、ABCテレビなどで野球解説を担当するほか、『おはよう朝日です』でスポーツキャスターを務める。また、バラエティー番組などにも出演する。
「文春オンライン」が18日、関本に関する投資トラブル事案を報じた。関本は自身のインスタグラムを通じ「このたびは、一部報道により皆さまにご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、 心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「応援してくださっているファンの皆さま、関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしていることを重く受け止め、当面の活動を自粛させていただくことといたしました」としたためた。
また、関本が所属する株式会社プロアスリートは、代理人弁護士との連名でコメントを発表。同社は、関本がイベントに参加したことは把握していたとした上で「もっとも、今般、報道されましたような同社ビジネスへの関与の事実については事前の取材により初めて知るところとなり、詳細な事実関係につきましては現在確認中です。かような現状におきましては、当社と致しましても十分な説明責任を果たすことが出来ず、また、渦中の人物となる関本の各メディアでの露出は適切でないとの判断の下、関本の活動は当面の間自粛させていただくことと致しました」としている。