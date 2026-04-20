豊田通商<8015.T>に注目したい。同社はトヨタ系の総合商社。第３四半期累計（２５年４～１２月）の連結純利益は前年同期比３．３％増の２８６９億７０００万円だった。アフリカ事業が自動車販売数の増加などで好調に推移しており、収益を牽引している。２６年３月期通期の同利益は前の期比０．７％減の３６００億円の見通しだが、進捗率は約８０％に達しており、上振れ期待も出ている。２７年３月期の同利益は４０００億円台に乗せ最高益更新が見込めそうだ。



３月には政府がアフリカのナミビア共和国で推進するレアアース開発事業に参画することを発表している。株価は２月に７２４４円の最高値をつけた後は調整局面にあるが、アフリカ事業などの成長期待は強く、先行き高値奪回から８０００円を目指す展開が期待できる。（地和）



出所：MINKABU PRESS