20日10時現在の日経平均株価は前週末比501.44円（0.86％）高の5万8977.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は679、値下がりは838、変わらずは52。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を110.22円押し上げている。次いでファストリ <9983>が89.30円、中外薬 <4519>が54.81円、東エレク <8035>が45.25円、ファナック <6954>が31.34円と続く。



マイナス寄与度は41.03円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が37.96円、信越化 <4063>が15.59円、良品計画 <7453>が9.79円、セコム <9735>が4.29円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は機械で、以下、繊維、輸送用機器、ゴム製品と続く。値下がり上位には石油・石炭、鉱業、海運が並んでいる。



※10時0分11秒時点



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