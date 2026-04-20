綾瀬はるか、ポーズ決めたオフショット公開 ネット反響「透明感ハンパない！」「肌白くて綺麗」
俳優の綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが20日までに更新され、近況ショットが公開された。
【写真】二の腕あらわ！“ポーズ”決めた綾瀬はるか、オフショット
投稿で「映画『人はなぜラブレターを書くのか』4月17日公開いたしました」と報告。「ぜひご覧ください！」と呼びかけ、黒のタンクトップ姿の綾瀬がピースサインで笑顔を見せたオフショットを添えた。
この投稿に「映画見ました！「号泣」など感想コメントのほか、近況ショットに「美しい」「年齢を重ねて、より綺麗になりましたね 素敵です」「透明感ハンパない！」「肌白くて綺麗」などの声も寄せられた。
同映画は、2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした当時高校生の富久信介さん。その家族のもとに20年の時を経て一通の手紙が届いたところから始まる、実話をもとにしたストーリー。当時、想いを寄せていた信介さんにラブレターを送る主人公・寺田ナズナを綾瀬が演じる。
【写真】二の腕あらわ！“ポーズ”決めた綾瀬はるか、オフショット
投稿で「映画『人はなぜラブレターを書くのか』4月17日公開いたしました」と報告。「ぜひご覧ください！」と呼びかけ、黒のタンクトップ姿の綾瀬がピースサインで笑顔を見せたオフショットを添えた。
この投稿に「映画見ました！「号泣」など感想コメントのほか、近況ショットに「美しい」「年齢を重ねて、より綺麗になりましたね 素敵です」「透明感ハンパない！」「肌白くて綺麗」などの声も寄せられた。
同映画は、2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした当時高校生の富久信介さん。その家族のもとに20年の時を経て一通の手紙が届いたところから始まる、実話をもとにしたストーリー。当時、想いを寄せていた信介さんにラブレターを送る主人公・寺田ナズナを綾瀬が演じる。