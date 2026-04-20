「こう穿けばいいのか！」【GU】40・50代が垢抜ける「デニムコーデ術」

世界的ブームが続いているデニムアイテムは、この春もまだまだ人気。トレンドを積極的に取り入れたいけれど、コーデがイマイチ垢抜けない……。そんなミドル世代に向けて、【GU（ジーユー）】のスタッフさんによる「デニムコーデ術」を解説！ カジュアルな中にも、大人な要素を取り入れた着こなしをピックアップしました。おしゃれ店員さんの最旬スタイルを、ぜひお手本にして。

ハンサムなジャケットでカジュアルコーデを更新

【GU】「バレルレッグジーンズ」\2,990（税込）

重心低めのゆるっとしたカーブシルエットで、こなれ見えが狙えるバレルジーンズ。きちんと感が欲しいときは、テーラードジャケットでトラッド要素をプラスしてみて。清涼感のあるブルーとネイビーを合わせることで、春の訪れを感じさせる爽やかな着こなしに。インナーはタンクトップでヘルシーな色っぽさをまとったり、ピンクやイエローなど春色のシャツで差し色を加えたりするのもおすすめ。

フレッシュなブルーを味方にした好印象コーデ

【GU】「バギーフレアジーンズ」\2,990（税込）

バギーシルエットのジーンズも注目株のアイテム。ヴィンテージライクな加工が、こなれ見えを後押しします。スタッフのKumikoさんはシャツ × カーディガンできれいめにまとめながら、「かっちりしすぎないようデニムでラフさをプラス」したのだそう。きれいめカジュアルのお手本にしたいスタイリングです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M