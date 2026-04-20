飼い主さんは、猫さんたちが子猫時代に遊んでいた筋膜ローラーを久しぶりに出してみたといいます。昔は筒の中に入って遊んでいたとのことですが、大きくなった今では入ることができなくなってしまったのだそう。動画は2千回以上再生され、「こういうので尚更成長を気づかされますね」「ほんとに成長しましたね..」とのコメントが集まっています。

【動画：半年前は筋膜ローラーの中に入って遊んでいた子猫→『現在』……思わず笑ってしまう光景】

子猫時代に遊んでいたおもちゃを渡してみたら…

Instagramアカウント「おーつーぐらむ」さまに登場したのは、おーちゃん、つーちゃん、祥ちゃんの3匹の猫たち。この日飼い主さんは、みんなが子猫時代に遊んでいたローラーを久しぶりに出してあげたのだとか。

中でも、おーちゃんが一番興味を示していたとのこと。他の2匹はローラーの近くにいるだけだったものの、おーちゃんだけは筒状のローラーの中にどうにか入り込もうと、頭を突っ込んでいたのだとか。

半年前は中に入れたはずなのに…

体が今より小さかった半年前、子猫時代のおーちゃんは、ローラーの中に入り込んで、確かに遊んでいたとのこと。つーちゃんも交代で、代わる代わる一緒に遊んでいたのだとか。

おーちゃんは自分がすっかり大きくなったことに気づいていないのかもしれません。半年前と同じようにローラーの中に入って遊べると思っていたのですね。

頭しか入らなくなってしまった猫さん

今では、体が全く入らなくなってしまったのだとか。ローラーから頭を出したおーちゃんは、不思議そうにローラーを眺めていたのだそうです。やはり、なんで入れないのかわかっていなさそうだったとのこと。

つーちゃんと祥ちゃんは、自分たちの体のサイズではローラーの中に入って遊べないことを早々に理解したのか、不思議そうにしているおーちゃんを遠目に、2匹でくつろいでいたとのこと。

子猫時代に遊んでいたローラーで再び遊ぼうと頑張るおーちゃんとそれを見守る2匹の姿に「ニャンちゅう可愛さ、無限に見れる」「成長したこの時期しか見られない可愛い貴重な光景ですね」「ずっと見て・ニコニコしちゃいます」「おーちゃん大きくなったんだね～」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「おーつーぐらむ」さまには、3匹の元保護猫、おーちゃん、つーちゃん、祥ちゃんの日々の様子がたくさん投稿されています。仲良しな3匹の姿に癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「おーつーぐらむ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。