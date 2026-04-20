失敗と選択のリアル！ IMY「搾取されない女性になる！あなたの人生を黒字にする方法」

記事ポイント 稲垣恵美さんの新刊が4月22日発売借金3,000万円から事業拡大した実体験を収録働き方や選択を見直したい人に向けた一冊 稲垣恵美さんの新刊が4月22日発売借金3,000万円から事業拡大した実体験を収録働き方や選択を見直したい人に向けた一冊

IMYの代表取締役で、ビーシスグループ代表を務める稲垣恵美さんの新刊書籍『搾取されない女性になる！あなたの人生を黒字にする方法』が、幻冬舎から発売されます。

発売日は2026年4月22日です。

借金3,000万円から美容サロン事業を立ち上げ、12年で店舗展開とM&Aに至るまでの選択や失敗をまとめた一冊として注目を集めています。

IMY「搾取されない女性になる！あなたの人生を黒字にする方法」





書名：搾取されない女性になる！あなたの人生を黒字にする方法著者：稲垣 恵美出版社：株式会社幻冬舎発売日：2026年4月22日

本書は、順調な成功談だけではなく、うまくいかなかった判断や遠回りした選択、精神的に追い込まれた経験まで含めて意思決定の現実を伝える内容です。

「なぜ頑張る人ほど苦しくなるのか」「なぜ同じ努力でも結果に差が出るのか」「どうすれば状況を変えられるのか」といったテーマを、著者自身の実体験をもとにひもときます。

努力の量ではなく、頑張る場所とやり方を見直す大切さを提示する一冊です。

本書が描く経験





著者の稲垣恵美さんは、資金や人脈がない状態から美容サロン事業を立ち上げ、12年で60店舗規模まで展開します。

その後は事業の一部を上場企業へ譲渡し、現在はサロン運営に加えて商品開発、販売、コンサルティング事業など複数の事業を展開しています。

YouTubeでは、サロンを拡大し安定させるための「仕組み化」ノウハウも発信しています。

本書では、そうした実績の裏にあった迷いや失敗も含めて、状況を変えるための考え方を公開。

働き方を見直したい人にとって、具体的な視点を得られる内容です。

想定読者

本書は、頑張っているのに収入や状況が変わらないと感じている人に向けた一冊です。

今の働き方をこのまま続けてよいのか不安がある人や、一度立ち止まって自分の選択を見直したい人にも響くテーマが並びます。

著者は「特別な人間だったからできたわけではなく、何度も失敗してきた」とコメントしており、その積み重ねが結果につながったと語っています。

華やかな実績の裏側まで知ることで、自分の仕事や人生の構造を考え直すきっかけになりそうです。

2026年4月22日に発売される『搾取されない女性になる！あなたの人生を黒字にする方法』は、努力の向け先を見直す視点を届ける新刊です。

数字だけでは見えない、失敗と選択の積み重ねにも光を当てています。

現状を変えたいと感じている読者にとって、手に取りたくなる一冊になりそうです。

『搾取されない女性になる！あなたの人生を黒字にする方法』の紹介でした。

よくある質問

Q. この本はいつ発売されますか？

A. 『搾取されない女性になる！あなたの人生を黒字にする方法』の発売日は2026年4月22日です。

出版社は幻冬舎で、Amazonの販売ページも案内されています。

Q. この本にはどのような内容が収録されていますか？

A. 借金3,000万円から事業を立ち上げ、店舗展開やM&Aに至るまでの実体験が収録されています。

成功談だけでなく、失敗や迷い、選択の過程も描かれているのが特徴です。

Q. どのような人に向いている本ですか？

A. 頑張っているのに収入や状況が変わらないと感じる人や、今の働き方に不安がある人に向いています。

自分の選択や努力の向け先を見直したい人にも適した内容です。

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