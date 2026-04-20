ＴＢＳの新番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・前１１時３５分）の進行を担当する浦野芽良（かいら）アナウンサー（２４）は、４月で入社３年目を迎えた。

小学１年生の時の夢は「歯医者（の先生）」。「母がけっこう『この仕事いいんじゃないの』みたいに吹き込んでくるタイプだった」といい、アナウンサーもその１つだった。５年生で漠然とした憧れを持ち、転機となったのは芸能事務所への所属。関西学院千里国際高等部２年生の時にレッスン生となり、立大進学と同時に所属。コロナ禍で活動機会は少なかったが「（所属当初から）アナウンサーになりたいと言っていた。芸能事務所に入ってエンタメ要素に触れてみて、好きだなと。せっかく色々なレッスンを受けた知識が生かせないかなと思った」という。

「―サンデーＱ」進行役の発表は、サプライズだった。「サンデージャポン」（日曜・前９時５４分）のリポーターとして、番組ＭＣのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也（５５）にインタビュー。その場で新番組に関わることを知らされた。全く予想していなかった展開。「直撃（取材）って１５分くらいで終わるのに、７時間も取られていた。（スタッフから）『上田さんのスケジュールがわからないから』って言われ、納得していて…」。通常と異なるスケジュールには「―サンデーＱ」の撮影や取材がたっぷり用意されていたという。

初回放送を終え「事故なく終えられたことにホッとしている」と笑顔。アナウンサーの先輩だけでなく、視聴者からも反響が大きく「『すごくありがたい』、『難しい内容だったけどわかりやすかった』とか言ってもらえたので、そういうのを生かしながらどんどんいいものにしていきたいなという気持ち」。豪華ゲストの多くは初対面だったというが「（解説者として出演した元自民党幹事長の）石原伸晃さんは『サンジャポ』で取材させてもらっているので、すごく安心感がある」と笑った。

歌手の和田アキ子がＭＣを務めた長寿番組「アッコにおまかせ！」の後。それでも「あまり考えないようにしている。全く違う番組だし、私も４０年続いた番組の後番組の進行に選ばれたからすごいとは思わない。たまたま枠が私にフィットしたから選んでもらえたと思っている」と冷静だ。

番組を任されたことで、ニュースの見方が変わった。「自分が伝える側という気持ちで見ると、またニュースは違うものになる。自分事のように伝えるというのが番組のコンセプトなので、『自分事に捉えるならどうだろう』とか」。アナウンスセンターでも先輩とニュースに関する意見交換をしてきたという。

番組の立ち上げに携わったことで「日曜の昼といえば『サンデーＱ』と思ってもらえる番組にしたい」と意気込み。上田が放送前の会見で「アッコにおまかせ！」に並ぶ４０年を目標に掲げていたことを明かすと「（上田が）４０年やるなら、私も４０年目指して。途中交代されないように頑張っていきたい」と力強く宣言した。

就職活動の際には「アナウンサー一本で目指してきたわけではなかった。毎日楽しいと思えるかと、英語が何かしら使える仕事」と外資系メーカー、コンサル業界も視野に入れていた浦野。ＴＢＳ入社からの２年間を「自分がどういう仕事をしたいかとか、何に向いているかとかがわからなくて、最初の２年はそれを探すところからだった」と振り返る。

バラエティー、スポーツなど様々な仕事を経験し「得意分野、苦手分野がでできた」と変化。現在の得意分野は１０年近い海外生活で得た英語力と、話を引き出すインタビューといい、新番組では「ジャンルは問わず、自分のスキルを使って届けられたら」と意欲。これまで出演してきた「サンジャポ」リポーターの継続も明言した。

今後の目標には「英語が話せるという強みを持ってここまで進んできたので、オリンピック」。２月のミラノ・コルティナ五輪を現地取材した日比麻音子アナ（３２）が憧れだ。「この人なら頼める、なんとかしてくれると思ってもらえるアナウンサーになりたい」。報道からバラエティー、スポーツ実況までこなす憧れの先輩の背中を追う。（中西 珠友）

◆浦野 芽良（うらの・かいら）２００１年１１月５日、岡山県生まれ。２４歳。ミドルネームはバージニア。ニュージーランド人の父の仕事で同国に８年半、英国に１年住んだ経験を持つ。日本では高校卒業まで大阪に住んでいた。２４年、立大社会学部を卒業し、ＴＢＳ入社。趣味はラグビー観戦、旅行。普通自動車第一種運転免許、実用英語技能検定１級。