フォークシンガー松山千春（70）が19日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして同府警に死体遺棄の疑いで逮捕、送検された父親の会社員安達優季容疑者（37）について言及した。

「毎日ニュースやってました。結希君はお母さんの連れ子であったわけだ。前の旦那さんとのお子さんだった。悔しいと言えば悔しい事件になってしまって。この後、動機とか分かってない部分出てくると思うんですけど」と切り出した。

「子供は未来だよ」「こんなことはあってはいけないと強く思いますね」などと続けた。さらに「自分もニュースが気になるから。コンサート中だったんだけど、見てさ。結果が分かって。ニュースやなんかで『皆さん、こんなことは絶対あってはなりません』って、そういうこと言ってくれるニュース番組がないんだよな。ただこうなってますで終わっちゃうんだよな。確かにNHKを始め、民放各局が中立な立場で報道しなさい、うんぬんあるんだけど」と一連の報道に苦言を呈した。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。