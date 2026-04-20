お笑い芸人くまだまさし（52）が20日までにXを更新。妻が入院し手術を受けたことを明かした。

くまだは「奥さんが1週間前から入院・手術をしておりました」と報告。「それで先日、無事に手術も終わり、経過も良く、退院も決まりましたので書かせていただきます」とし、「っと言っても大きな病気があった訳ではないのですが、これから数年後もしかしたら大きな病気になってしまう可能性もちょとあったので手術をいたしました」と経緯を説明した。

「体にメスを入れる、そして何があるか分からないって事を考えると、毎日不安ばっかりでした（本人はもっと不安でしたでしょうが）手術当日も病院から連絡があるまでも落ち着かなかったですし、電話があって落ち着いたと思っても、奥さんからの連絡がないとやっぱりまた不安に逆戻りになってしまいました」という。しかし手術が無事に終わり「本当〜に肩の荷が降りた〜って感じがしました」とつづった。

また、入院している妻に代わって18歳の愛娘が家事を行っていた様子をつづり「親バカですが、本当よくやってくれました」としみじみ。「そして予定ですと明日か明後日退院しますので、僕も奥さんのサポートをして『傷口痛いから笑わせないでー』て言うくらい笑顔にさせたいと思います」とつづった。