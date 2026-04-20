ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的デザインの黒い水着姿を投稿した。

「濡れちゃった」とつづり、「＃鬼寒プール」のハッシュタグをつけて透け感のある黒のビキニ水着ショットを公開した。

手でロングヘアを後ろでつかみ、谷間だけでなくワキもあらわに。「＃pharfaite新刊」と29日に開催されるパルフェットショーケースの新刊写真集カットであることも伝えた。

ファンやフォロワーからも「神秘的」「最高に美しくてかわいい」「美しすぎて芸術」「めちゃめちゃかわいいー！」「素敵ですね」「かっこいい〜」「最高」「うわっ、凄っ」「いいわー」「とってもえちえちダイナマイトボディ」「ますます色っぽい」「たまりませんねっ」「すごく似合ってます」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週刊プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。ゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。