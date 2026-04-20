２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、ラストシーンに怪しい男性が映り、いよいよ亀吉（三浦貴大）の追っ手が迫っている様子が描かれた。

この日の「風、薫る」では、炊き出し中に男の子が嘔吐（おうと）。周りの大人たちはコレラかもしれない…と助けに行けない中、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）はすぐに男児にかけより、介抱しようとする。

すぐに捨松（多部未華子）が的確な指示をし、りんと直美はその通りに男児を介抱。その後、捨松は２人を呼び出し、トレインドナースにならないかと誘う。

その時代は、病人の看病は貧しい下男、下女が行うものだったため、２人は戸惑うが、捨松は欧米では尊敬され、お金も十分にもらえる仕事だと説明。「どうか力を貸して下さい」と頭を下げる捨松に、２人は返事を持ち帰る。

りんは考えながら家に戻るも、その背後に足音が。見知らぬ男性がりんの様子をうかがっていた。

どう考えても亀吉の追っ手。やはりりんの母と妹が上京したときに後を付けられていたのだ。ネットも「亀吉の追っ手で間違いなさそう」「やはり亀吉の監視が未だ付いていたか…」「これ絶対亀吉が派遣してるよね？やばいやばい全く気付いてない」「亀吉さん、来ちゃうね。たぶんバレたよね〜」など、心配の声が相次いでいた。