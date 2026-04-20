「代表の10番がベンチだと悲しい」「干して何がしたいの？」日本代表主力がまさかの出番なしでネット困惑「序列かなり下がっちゃったなぁ」
４月18日に開催されたブンデスリーガの第30節で、堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトは、RBライプツィヒとホームで対戦。１−３で完敗を喫した。
前節はコンディション不良で欠場した堂安はベンチスタート。リードされている展開にもかかわらず、出場機会は最後まで巡ってこなかった。
日本代表で10番を背負う主力の出番なしに、インターネット上では次のような声が上がった。
「チーム内序列かなり下がっちゃったなぁ。残念」
「堂安選手はまだ万全じゃないみたいですね」
「弱すぎ。堂安干して何がしたいの？？？」
「堂安使った方がいい」
「まだコンディション回復してない感じか」
「正直堂安はもうクラブで干されてるレベルじゃないの？ってくらい出場機会がないね。代表の10番がベンチだと悲しいな」
２月にアルベルト・リエラ新監督が就任して後は、明らかに序列が低下している堂安。ワールドカップに向けて、この状況は看過できない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に信じられないゴールだ」「驚異的な技術」三笘薫の“衝撃ボレー弾”に対戦した名門OBも驚愕！「どれだけ褒めても褒め足りない」
前節はコンディション不良で欠場した堂安はベンチスタート。リードされている展開にもかかわらず、出場機会は最後まで巡ってこなかった。
日本代表で10番を背負う主力の出番なしに、インターネット上では次のような声が上がった。
「チーム内序列かなり下がっちゃったなぁ。残念」
「堂安選手はまだ万全じゃないみたいですね」
「弱すぎ。堂安干して何がしたいの？？？」
「堂安使った方がいい」
「まだコンディション回復してない感じか」
「正直堂安はもうクラブで干されてるレベルじゃないの？ってくらい出場機会がないね。代表の10番がベンチだと悲しいな」
２月にアルベルト・リエラ新監督が就任して後は、明らかに序列が低下している堂安。ワールドカップに向けて、この状況は看過できない。
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