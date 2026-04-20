4月20日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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きょうの天気

今朝は熊本市で15.5℃、阿蘇市乙姫で11.8℃など、各地で5月中旬から下旬並みの気温となりました。日中の最高気温は熊本市や人吉市で24℃の予想で、日差しが出ると夏日になる可能性もあります。朝から各地で晴れて青空が広がっていますが、この後はにわか雨の心配がありそうです。九州の西側に停滞していた低気圧が動き出し、湿った空気が入りやすいため、晴れていても雨が降るかもしれない不安定な天気となるでしょう。

明日の天気

明日は明け方まで雲が残る所もありますが、日中は各地でよく晴れる見込みです。最高気温は熊本市で25℃、人吉市で26℃と、半袖でも過ごせるくらいの暑さになるでしょう。絶好の洗濯日和と言いたいところですが、明日から明後日にかけて県内には黄砂が飛んでくる見込みです。大陸の方ではかなり濃い黄砂が観測されていて、風に乗ってやってくるため注意が必要です。

明子のささやき

今日は二十四節気の「穀雨」です。穀物を潤す春の雨が降る時期ですが、今年の4月は例年以上に雨が多く、人吉市では平年の2倍以上の降水量を記録しています。今週木曜日には再び低気圧が通過し、警報級の大雨となる恐れもあります。天気の変化に気を配りながら過ごしましょう。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。