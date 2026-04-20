ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は１９日（日本時間２０日）に敵地フェニックスでのダイヤモンドバックス戦に「７番・三塁」で先発出場し、３回に１６試合ぶりの一発となる３号を放ち、４打数２安打３打点だった。打率２割２分１厘。チームは１０―４で勝って、連敗を４で止めた。

迷える岡本に笑顔が戻った。８―１の３回先頭だった。２番手の右腕ホフマンのボール１からの２球目、真ん中低めの８３・９マイル（約１３５キロ）のスライダーをバットを立てて角度２３度、打球速度１０３・３マイル（約１６６・３キロ）で左中間に伸びるとそのまま観客席に飛び込み３号ソロとなった。３月３０日（同３１日）のロッキーズ戦の９回に日米通算２５０号となるソロ弾を放って以来、１６試合ぶりだ。飛距離４０６フィート（約１２３・８メートル）だった。

開幕１０試合までは巧みなバットコントロールで安打を積み重ねてきたが、７日（同８日）のドジャース戦で勢いを止められた。山本由伸投手（２７）のフォーシームを打って１安打したものの、外角スライダーにほんろうされた。翌８日（同９日）も大谷翔平投手（３１）に外角にスイーパーを見せられ、内角の速球で１三振、内野飛球２に封じられた。そこから６試合中、５試合が無安打と快音が消えた。

流れが変わったのは１８日（同１９日）のダイヤモンドバックス戦の２回。先頭で打席に立つと止めたバットに外角低めのスライダーが当たり、一、二塁間を抜けた。６回二死二塁はナックルカーブを２球ファウルした６球目、真ん中に甘く入ったフォーシームを左前適時打した。

この試合も初回、３点を先制した無死満塁で右腕ネルソンの真ん中に９５・７マイル（約１５４キロ）のフォーシームを捉え、左翼フェンスを直撃する２点適時二塁打を放っている。

２試合連続マルチ安打と上向きな岡本。４連敗中の打線は得点が１、１、３、２と不発状態だったが、ようやく火を噴いた。このまま、チームとともに波に乗りたい。