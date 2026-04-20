四柱推命から見える偏印の神秘的な力とは？【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

四柱推命から見える偏印の神秘的な力とは？｜知性豊かな星ひとつのことにとらわれない 偏印

知性豊かな星ひとつのことにとらわれない 偏印（へんいん）

偏印の表すこと

探求心があり、好奇心の赴くままに進む人です。偏印は直感や閃きを大切にするタイプで、その道のスペシャリストを目指します。ひときわ異彩を放っていますので、変わった人、つかみどころのない人と周囲から思われているでしょう。

ユニークな発想をもっていますが、「熱しやすく冷めやすい」傾向もあります。どんな環境でも適応できる臨機応変さがあり、そこに面白さを見出します。ふわふわと空に浮かぶ気球のようですが、「これだ！」というものに出会うと地上に降り、探求して形にし、大成功をおさめていく人です。

精神世界が好きな人も多く、本を読んで学び、専門家となりますが、没頭し過ぎると新興宗教や陰謀論にはまりやすい面も。しかし、探究心を巧みに表現できれば教祖になることもありえそうです。独自の視点や世界観があるので、それが神秘的で魅力でもあります。組織には向かないタイプですが、個性を活かせる分野であれば問題ありません。

恋愛・結婚

ミステリアスな雰囲気を放ち、近寄りがたくも気になる人です。自己アピールが得意な偏印の人は美的センスにも優れているので、いつも輝いているイメージです。魅力があり人を惹きつける独特の才能があるのでしょう。熱しやすく冷めやすいので、長続きしないことが多く、いつも「何を考えているのかわからない」といわれがち。相手を不安にさせないようにしましょう。

仕事・お金

医療や薬剤などに興味があれば、研究者や博士になって誰も思いつかなかったものを発明・発見して賞賛されます。医者や看護師もいいでしょう。第六感が優れている人も多いので、占いやスピリチュアルな仕事も適しています。命式の状態にもよりますが、能力を悪く使うか良く使うか、極端に出る人でもあります。お金には無頓着ですが、学べるものには惜しみなく費やします。

心身の状態

感情や気分が一定しないときがあり、俗にいう「メンヘラ」傾向にあります。精神や神経性の病には気をつける必要があります。「水の陽」ですから、家に引きこもらず、太陽を浴びて体を動かすようにしましょう。冷え性の人が多いので、腎機能を高めるために食物繊維の多いものを食べ、甘い飲料やお酒を減らしましょう。女性は子宮筋腫など婦人科系の病に気をつけてください。

年

親は博愛主義で、あなたは干渉の少ない環境で育ちます。不思議な雰囲気のマイペースな自由人。

月

常識にとらわれない思考をもって行動します。自分の理想郷を強く追い求めるタイプです。

日

いつも脳内はアイデアでいっぱいでしょう。異性には執着のないさっぱりとした関係性を好みます。

時

活発に飛び回る元気な子どもです。老後はボランティア活動に勤しみ、健康第一に過ごせば安泰です。

【出典】『一番わかりやすい はじめての四柱推命』著：愛新覚羅ゆうはん