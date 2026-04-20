２０日の東京株式市場は買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３４５円高の５万８８２１円と反発。



前週末は目先スピード警戒感から１０００円超の下落をみせたが、きょうは欧米株高を受け再び買いが優勢の展開に。米国株市場ではＮＹダウは一時１１００ドルを上回る上昇を示すなど上げ足が加速、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は１３連騰を記録し最高値街道を走っている。ＷＴＩ原油先物価格が１バレル＝８０ドル台前半まで急落していることは、東京市場でもインフレ懸念を緩和するポジティブ材料として意識される。ただ、中東情勢は依然としてはっきりせず、日経平均の上値も重い。ホルムズ海峡の開放を巡る思惑が入り乱れ、随時ニュースフローに左右される展開が予想される。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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