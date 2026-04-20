インタートレが反発、「ジパングコイン」のマルチチェーン展開に伴うトークン発行・流通基盤を構築

インタートレード<3747.T>が反発している。前週末１７日の取引終了後に、三井物産デジタルコモディティーズ（東京都千代田区）が発行する暗号資産「ジパングコインシリーズ」のマルチチェーン展開に伴うトークン発行・流通基盤を構築したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



世界で最も信頼されているデジタル資産インフラストラクチャ企業の一つである米国のファイヤーブロックス社（ニューヨーク）が提供するトークン発行プラットフォームを利用し、「ＺＰＧ」「ＺＰＧＡＧ」「ＺＰＧＰＴ」などのジパングコインシリーズのマルチチェーン対応を構築。また、インタートレの金融商品取引業務向けトータルソリューション「Ｓｐｉｄｅｒ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｔｒａｎｓｆｅｒ」と「Ｆｉｒｅｂｌｏｃｋｓ」を利用したオンチェーン流通システムも構築した。これにより、これまでプライベートブロックチェーン上で発行・管理されてきたジパングコインシリーズが、複数のパブリックブロックチェーンで展開可能になった。



出所：MINKABU PRESS