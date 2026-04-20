　プロイセン・ミュンスターのFW山田新が19日、ブンデスリーガ2部第30節の首位・シャルケ戦で海外移籍後初ゴールを決めた。チームは1-4で敗れて最下位に位置している。

　山田は直近3試合でメンバー外になっていたなか、0-4でビハインドの後半36分に投入されて5試合ぶりの出場機会を得た。すると直後の同37分、DFジャノ・ター・ホーストが右から上げたクロスを頭でゴール左に流し込み、一矢報いる得点を奪った。

　川崎フロンターレに所属していた山田は昨年7月にセルティックへ完全移籍。だが、リーグ戦8試合の出場にとどまるなどプレータイムをなかなか伸ばせず、今年1月にドイツ2部のプロイセン・ミュンスターへ期限付き移籍した。

　プロイセン・ミュンスターでもここまで先発は1試合のみと苦しい状況が続いているものの、加入後6試合目で待望の海外移籍後初ゴール。山田にとっては昨年6月の天皇杯・福島ユナイテッドFC戦以来、リーグ戦に限定すると昨年3月のFC東京戦以来の得点になった。