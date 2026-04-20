Snow Manが白を基調とした衣装で登場！「SAVE YOUR HEART」ダンスプラクティス公開

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Snow Manが「SAVE YOUR HEART」のDance Practice映像を公開した。

■一気に激しくたたみかける展開に注目

「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務めるドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌。4月29日にリリースとなる13thシングルに収録される。

Snow Manがあらたに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”というドラマにも通じる、強い決意と衝動を表現したダンスナンバーとなっている。

Dance Practice映像では、“HEART”のオブジェが飾られたメタリックな世界観のセットの中、白を基調とした衣装に身を包んだSnow Manが登場。エッジの効いたサウンドに乗せ、激しさとしなやかさを行き来する緩急のあるダンスと、目まぐるしく変化するフォーメーションで魅せる。

またダンスブレイクでは、迫力あるカメラワークと、まるで時間が止まったかのような静寂から一気に激しくたたみかける展開にも注目だ。

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

SINGLE「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」

■関連リンク

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/