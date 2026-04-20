Mrs. GREEN APPLEスタジアムツアー開幕！約7万人のJAM’Sが集結した初日公演の速報写真公開

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Mrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』が、4月18日にMUFGスタジアム（国立競技場）にてスタート。

ステージ上のメンバーと、晴れ渡った春空のもとに約7万人のJAM’SがMUFGスタジアム（国立競技場）に集結した模様が、速報写真として公開された。

■バンドでは史上初の快挙！MUFGスタジアム（国立競技場）4days開催

同ツアーは、MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催するスタジアムツアー。

MUFGスタジアム（国立競技場）での4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初の快挙であり、また、5月のヤンマースタジアム長居2公演と7月のMUFGスタジアム（国立競技場）2公演はファンクラブ会員限定公演となり、これも史上初となる。

『ゼンジン未到』シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模で行ってきたツアーのシリーズとしてこれまでに7度開催、2024年夏の『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』以来およそ2年ぶりの開催となった。

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風と町」

■関連リンク

ツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』特設サイト

https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/