Mrs. GREEN APPLEスタジアムツアー開幕！約7万人のJAM’Sが集結した初日公演の速報写真公開
Mrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』が、4月18日にMUFGスタジアム（国立競技場）にてスタート。
ステージ上のメンバーと、晴れ渡った春空のもとに約7万人のJAM’SがMUFGスタジアム（国立競技場）に集結した模様が、速報写真として公開された。
■バンドでは史上初の快挙！MUFGスタジアム（国立競技場）4days開催
同ツアーは、MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催するスタジアムツアー。
MUFGスタジアム（国立競技場）での4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初の快挙であり、また、5月のヤンマースタジアム長居2公演と7月のMUFGスタジアム（国立競技場）2公演はファンクラブ会員限定公演となり、これも史上初となる。
『ゼンジン未到』シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模で行ってきたツアーのシリーズとしてこれまでに7度開催、2024年夏の『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』以来およそ2年ぶりの開催となった。
PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所
■リリース情報
2026.04.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「風と町」
■関連リンク
ツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』特設サイト
https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/