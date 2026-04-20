―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月16日から17日の決算発表を経て20日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<3083> スターシーズ 東Ｓ -9.94 4/17 本決算 414.29

<4929> アジュバン 東Ｓ -4.59 4/17 本決算 -74.00

<2411> ゲンダイ 東Ｓ -0.63 4/17 本決算 17.65



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした20日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。



株探ニュース