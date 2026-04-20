◆米大リーグ レッドソックス２―６タイガース（１９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手は１９日（日本時間２０日）、本拠でのタイガース戦の先発を外れ、２―６で迎えた９回２死二塁で代打で登場。タ軍４番手のシーボルドのチェンジアップに二ゴロに倒れ、最後の打者となり試合に敗れた。出場試合の連続安打は「６」でストップした。

相手先発は左腕バルデス。ＤＨには右打ちのコントレラスが入り、吉田は３試合連続ベンチスタートとなった。１―５で迎えた７回２死二塁のチャンスでレ軍は、右腕フィネガンに対し、この日最初の代打・マイヤーを起用し三邪飛だった。８回無死一塁では、吉田がベンチでヘルメットを被って準備していたが、モナステリオが遊ゴロ併殺に倒れた。１―６となった９回２死二塁で吉田は打席を迎えたが、０―２と追い込まれた後の３球目、低めのチェンジアップで二ゴロに倒れた。

１０三振と苦戦した打線に対し、コーラ監督は「バルデスはチェンジアップを使ってストライクゾーンを広げていき、我々は何もできなかった」と渋い顔。打線の組み換えについて問われ、「左腕が２試合続いたが、明日は右腕に対して調整する。ＪＤ（デュラン）を起用し、マサをどうにか、どこかに入れて、チャンスをうかがう」とコメント。ボストンマラソン開催日で午前１１時１０分開始となる２０日（同２１日）、右腕フラーティに対し、吉田を４試合ぶりに先発起用するプランを示唆した。

吉田は１７日（同１８日）の同カード初戦の延長１０回に代打でメジャー初のサヨナラ打となる右前打を放ったが、ここまで２１試合を消化し、先発はわずか８試合となっている。