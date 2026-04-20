「なんで彼を手に入れられたんだ？」村上宗隆、米衝撃の3戦連発8号2ラン　豪快な一振りの“確信弾”に「オオタニの再来かよ！？」

村上が3戦連発の8号2ランを放った(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月19日、敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、3戦連発となる8号2ランを放った。チームは7−4で勝利している。

【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェック

4−1と3点リードで迎えた5回無死一塁の第3打席、左腕ジェフリー・スプリングスがカウント1−1から投じたスライダーを振り抜くと、右翼席へと放り込んだ。豪快な一振りで白球を見届ける確信の一発は、打球速度114.1マイル（約183.6キロ）、飛距離425フィート（約129.5メートル）を計測した。

村上の打棒が止まらない。SNS上のファンからは「いまだに困惑してるよ。なんでホワイトソックスが彼を手に入れられたんだ？」「ヤバすぎ。打席に立たせたらオオタニの再来かよ！？」「かねてから定評のあったその長打力を、今まさに遺憾なく発揮している」「今まで見た中で、間違いなくトップクラスにエグい当たりだ」と、驚きのコメントが続々と寄せられた。

村上の3戦連発は開幕戦からの1〜3号以来で、自身2度目となる。衝撃の一発に米国のファンも驚きを隠せないようだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]