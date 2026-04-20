【ひらがなクイズ】荒れた海や理科の実験に共通する2文字は？ 1分以内で挑戦しよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、自然の猛威を表す言葉から、理科室で見かける道具、そして社会の仕組みに関する用語まで、3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着けば、頭の中もすっきりするはずです。
おお□□
□□んかん
と□□いかく
ヒント：暴風雨などで海が非常に激しく荒れている状態、薬品を混ぜたり反応を見たりする際に用いる細長いガラス容器、そして住みよい街にするための土地利用や整備に関する構想を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「しけ」を入れると、次のようになります。
おおしけ（大しけ）
しけんかん（試験管）
としけいかく（都市計画）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、気象に関わる言葉、科学実験の道具、そして行政や土木に関する専門用語が並んでいました。全く異なる分野の言葉たちが、共通の「しけ」という音を介してつながる面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、自然の猛威を表す言葉から、理科室で見かける道具、そして社会の仕組みに関する用語まで、3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像して、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着けば、頭の中もすっきりするはずです。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□んかん
と□□いかく
ヒント：暴風雨などで海が非常に激しく荒れている状態、薬品を混ぜたり反応を見たりする際に用いる細長いガラス容器、そして住みよい街にするための土地利用や整備に関する構想を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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正解：しけ正解は「しけ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しけ」を入れると、次のようになります。
おおしけ（大しけ）
しけんかん（試験管）
としけいかく（都市計画）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、気象に関わる言葉、科学実験の道具、そして行政や土木に関する専門用語が並んでいました。全く異なる分野の言葉たちが、共通の「しけ」という音を介してつながる面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)