ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は１９日（日本時間２０日）に敵地サクラメントでのアスレチックス戦に「３番・一塁」で先発出場し、５回に２度目の３戦連発となる８号２ランを放ち、５打数１安打２打点だった。打率２割８厘。チームは７―４で勝った。

村神様の特大弾に敵地がどよめいたのは４―１の５回無死一塁だった。左腕スプリングスのカウント１―１からど真ん中の８３・１マイル（約１３３・７キロ）のスライダーを完璧に捉えると豪快に振り上げた。角度３５度、打球速度１１４・１マイル（約１８３・６キロ）で打球を高々と打ち上げるとインパクトの姿勢のまま、見送った。右翼後方の木に当たり、客席に落ちた。

２度目の３試合連続アーチとなる８号２ランは飛距離４２５フィート（約１２９・５メートル）の特大弾だった。アルバレス（アストロズ）の１０本、ジャッジ（ヤンキース）の９本に続き、メジャー３位タイだ。

４日（同５日）のブルージェイズ戦で４号を放って以降、８試合本塁打がなく、１０三振を喫して打率も２割５分から１割５分７厘に急降下し、米メディアは「早くも壁に当たった」と報じた。その間、１０四球とボールの見極めは出来ていた。

１４日（同１５日）のレイズ戦の９回に５号を放つとトンネルを抜けた。アスレチックス３連戦の第１戦の１７日（同１８日）の７回二死満塁で９８・２マイル（約１５８キロ）の真ん中のフォーシームを捉え、中堅バックスクリーンを超える４３１フィート（約１３１・４メートル）の特大グランドスラム。メジャー挑戦時に課題と指摘された９５マイル（約１５３キロ）超を攻略。打球速度１１４・１マイルは今季のメジャーで６番目に速い一発だった。翌１８日（同１９日）は左腕ハリスの外角の７３・４マイル（約１１８・１キロ）のカーブを捉え、バックスクリーン左に７号ソロを運んだ。ここまでの６本は全て球速１４５ｋキロ以上の速球系だったが、遅い球を攻略した。穴がなくなったと言えるだろう。

出場２２試合で８発は大谷の１年目の２０１８年の２３試合で６本塁打を上回り、シーズン５８・９本ぺース。日本選手の１年目最多どころか、昨年、大谷がマークした日本選手最多の５５本を超える歴史的なルーキーイヤーになるかもしれない。