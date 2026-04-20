日産が新長期ビジョンを発表。AI技術の拡大と車種再編の行方、イヴァン エスピノーサCEOが語る

日産は2026年4月14日、新たな長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を発表しました。

AI技術の拡充や車種構成の最適化、さらには日本、米国、中国をリード市場とするグローバル市場戦略を導入することで、持続的な成長を目指す方針です。

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また同時に新型「エクストレイル／ローグ e-POWER」と「ジュークEV」を初公開。さらには新型「スカイライン」、新型「エクステラ」のティザー画像／動画も公開しています。

そんな発表があった後にはイヴァン エスピノーサCEOらが参加したメディア向けのラウンドテーブルが開催されました。どのような内容が語られたのでしょうか。

日産は経営再建計画「Re：Nissan」の次を見据え、将来の事業成長に向けた道筋を示しました。

新ビジョンでは、AIを中心とした知能化技術の展開と電動化技術の拡充が柱に据えられています。

将来的にラインナップの約9割にAIドライブ技術を搭載する目標を掲げました。

先駆けて、2026年夏に発売予定の新型「エルグランド」には、2027年度末までにエンド・ツー・エンドの自動運転技術を実現する次世代プロパイロットを導入するとしています。

また、事業基盤の強化に向けて日産は、「各モデルの役割の明確化」と「開発スピードの向上」を軸としています。

展開モデル数を56車種から45車種へ絞り込み、低収益モデルから撤退することで、成長分野への投資を強化するといいます。

そんな長期ビジョンの発表が行われた同時には、エスピノーサCEOらが参加したメディア向けのラウンドテーブルが開催されました。

ラウンドテーブルの冒頭では、長期ビジョンの補足をエスピノーサCEOが説明しています。

まずはAI技術と電動化の推進です。

日産の技術イノベーションの中核にはAIディファインドビークル（AIDV）が位置付けられています。

AIドライブ技術による高度な車両制御と、移動中の行動を支援するAIパートナー技術を組み合わせることで、顧客の体験価値向上を図ります。

電動化の分野では、独自のe-POWERを中核としつつ、市場の需要に応じてフレーム車用のハイブリッド（HEV）やプラグインハイブリッド（PHEV）など、複数のパワートレインを展開する予定です。

この点についてエスピノーサCEOは、「今回の発表は単なる立て直しではなく、成長へのストーリーです」と補足。

さらに、「全体のエンジン種類を削減する一方で、各モデルに設定するパワートレインの選択肢を増やします。これにより1モデルあたりの販売台数増加を見込んでいます」と説明しています。

次に車種再編と市場戦略です。

新たな商品戦略では、各モデルの役割を「ハートビート」「コア」「成長」「パートナー」の4つに明確化しました。

また、日本、米国、中国をリード市場と位置づけ、市場ごとの特性に合わせた事業展開を進めます。

日本市場では次世代技術の実証を牽引し、米国では大型車とフレーム車で基盤を固め、中国はグローバルな輸出拠点としての役割も担います。

事業モデルの変革に関してエスピノーサCEOは、「開発や製造の効率化を目的にファミリーアプローチを導入しました」と言及。

続けて、「今後登場予定の米国向けフレームファミリー、日本向けのコンパクトファミリー、そして後日発表される第3のファミリーの計3つで、グローバル販売の80%を構成する体制へと移行します」と述べていました。

発表会では語られなかったコトも？ まさか次期GT-R出る宣言も!?

このように日産が成長するための長期ビジョンが明かされた今回の発表ですが、メディアからは以下のような質問が投げかけられました。

Q：危機を突破して成長に結びつけるためのリーダーシップについて聞かせてください。

エスピノーサCEO：

会社全体が足場を固めた結果です。短期的な業績回復と並行して、従業員に対し次へ向かうビジョンを示し、会社の将来に向けた中期戦略の策定に取り組んできました。

Q：競争が激化する中国市場での対応と輸出について教えてください。

エスピノーサCEO：中国市場では、同市場専用の車両開発へと方針を変更しました。

現地の合弁会社の能力を活用し、顧客を中心に据えた車づくりが効果を上げています。

新型車の立ち上がりも順調に推移しています。中国での競争力を維持しつつ、輸出にも広く展開していく計画です。

Q：多様なパワートレインを揃えるEV戦略のペースについて教えてください。

エスピノーサCEO：

市場は流動的なため、柔軟性を持たせる手法をとっています。内燃機関への投資を継続しつつ、e-POWERを活用します。EVへの移行が加速した場合でも、部品の共通化によりバリューチェーンを大きく変換することなく、同一ラインで対応できる体制を整えています。

Q：アライアンスパートナーとの共同戦略の方向性を聞かせてください。

エスピノーサCEO：

ルノーや三菱、ホンダとは、互いに利点のある領域で協力を続けます。

欧州でのコンパクトカーやインドでの展開など、これまでの連携実績を基にプロジェクトを進めます。

Q：GT-RやフェアレディZといったスポーツカーのビジョンについて教えてください。

エスピノーサCEO：

ご存知の通り、私たちのブランドの非常に大きな要素の一つは、極めて本格的でエキサイティングなスポーツカーをラインナップしていることです。ですから、私たちはそういったモデルへの投資を継続していきます。

本日共有したり発表したりする内容はありませんが、皆さんの多くが『次のGT-Rはいつ登場するのか』とお考えのことでしょう。必ず登場します。

GT-Rは当社のアイコン（象徴）の一つだからです。自動車業界全体のアイコンの一つと言っても過言ではないでしょう。そのため、私たちにはGT-Rの伝統とヘリテージを引き継いでいく義務があるのです。準備が整い次第、皆様に詳細をお話しする予定です。

イヴァン エスピノーサCEOが語る

※ ※ ※

日産は「Re：Nissan」による事業再建から、AI技術と電動化を軸とした新たな成長フェーズへと本格的に移行します。

エスピノーサCEOが「お客さま第一の姿勢を貫き、AI技術の可能性を最大限に生かし、電動化とクルマのイノベーションを加速させることで、持続的に市場での成長を実現していきます」と語るように、今後の商品展開において顧客体験の向上が鍵となります。

同社は5月に予定している通期決算発表において「Re：Nissan」の進捗を報告するとともに、今年後半には新戦略の方向性について詳細を発表する予定です。

最適化された商品ラインアップと各市場に適応したアプローチにより、日産がグローバル市場でどのように競争力を高めていくのか、今後の動向が注目されます。