2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のるぅとが19日、公式YouTubeチャンネルに活動11周年を記念した新曲「この花束に約束を」のミュージックビデオ（MV）を公開した。

同曲は、るぅと本人が作詞作曲を手掛けて、11周年という大きな節目を迎えたその先も、変わらず“キミ”と歩み続けていくという、ゆるぎないまっすぐな思いを込めた至極の純愛バラード。アコースティックギターとピアノの音色が繊細に織りなす温かみのあるサウンドと、るぅとの甘く優しい歌声が見事に融合している。

「今日は僕の活動周年記念日！ 君へのありがとうを込めて、全力で歌います。一緒にお祝いしたいのです」と言い、YouTube生配信も行って、他の楽曲もカラオケで生歌唱を披露した。

また、この日の夜には、グループすとぷりでのYouTube生配信も敢行。６月20日からスタートするグループ結成10周年記念の全国アリーナツアー「すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary 〜すとぷり ARENA TOUR〜」のオフィシャル先行受付（抽選）も始めた。

発表ごとの盛りだくさん、1日中大忙しのるぅとだった。