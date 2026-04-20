生後数か月の子猫さんは、飼い主さんに構って欲しいのか、足元で大声で鳴いていたのだとか。子猫さんは、日々隙を見計らっては、飼い主さんによじ登ってくるのだそう。動画は8千回以上も再生され、「可愛いな、甘えん坊」「うちの子そっくりです」とのコメントが集まっています。

【動画：台所に立っていると、いつも近くにやって来る子猫…『かわいすぎる行動』】

飼い主さんの足元で鳴いていた子猫が…

Instagramアカウント「むぎ & マイキー」さまに登場したむぎくんは、保護団体さんに保護され、生後2か月の時に飼い主さんの家にやってきたのだとか。

この日むぎくんは、台所に立っていた飼い主さんの足元で、大声で鳴いていたのだそう。構って欲しいのか、じっと飼い主さんを見つめていたとのこと。いつも飼い主さんが台所に立つと、近寄ってきてよじ登ってくるのだとか。

狙いを定めてジャンプ！

この日ももちろん、飼い主さんの足に飛びついてきたとのこと。勢いをつけて飼い主さんの足に飛びつくと、落ちないように両手両足でがっちりと飼い主さんの足を掴んでいたのだそう。

むぎくんの爪が足に刺さり、「痛い！」と叫ぶ飼い主さん。むぎくんはと言えば、自分の爪の鋭さに気が付いていないので、特に気にしている様子はないとのこと。飼い主さんが痛がるのもお構いなしで、足をよじ登り続けるのだとか。

ごはん中でもお構いなし

むぎくんは、飼い主さんがごはんを食べているときでもお構いなしで、膝に飛び乗ってくるのだそう。甘えたい盛りの年ごろなので、常に構って欲しい気持ちがあるのかもしれません。

むぎくんは、いつでも隙あらば飼い主さんに飛びつこうと狙ってくるのだとか。物陰に隠れつつ、飼い主さんを見つめていることもあるのだそう。たくさん飼い主さんに構ってもらってくださいね。

飼い主さんの足に飛びついてよじ登るむぎくんの姿はInstagramで8,816回以上も再生され、「可愛いな、甘えん坊」「うちの子そっくりです毛の色も同じでかなりのやんちゃ猫です(*^^*)」「可愛い」「どうしてもそばにいたいんだよね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「むぎ & マイキー」さまには、むぎくんと一緒に飼い主さんの家に来たマイキーくんとむぎくんの成長記録がたくさん投稿されています。やんちゃで元気いっぱいの2匹を見ていると元気が貰えますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「むぎ & マイキー」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。