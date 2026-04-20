テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、米大リーグでの日本人選手の活躍を伝えた。

番組では、１９日（日本時間２０日）にドジャース・大谷翔平投手（３１）が連続出塁を５１試合に伸ばし、“野球の神様”ベーブ・ルースに並び、ホワイトソックス・村上宗隆内野手が（２６）３試合連続の８号本塁打を放ったことを映像とともに報じた。

元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏が「あの〜早いんですけど、ホームランランキングを見てまして…」と語り出すと、すかさず羽鳥アナが「早いな！」とツッコミ。苦笑いとなりながらも玉川氏は「村上選手はア・リーグ３位です。８本打っているのに３位。上にはジャッジ選手（ヤンキース）がいて９本。で、１０本打っている選手がいて、僕はこのアルバレスという選手は知らないんですけど、この人がアストロズで１０本打っています」と調べてきたデータを告げた。

そして村上について「８本はナ・リーグだったらトップですよ」と付け加えた。ナ・リーグの大谷は現在５本で１２位であることを説明し「ただトップと３本しか差がないので、２人（大谷、村上）ともまだまだいけそうな感じはする。２人でそれぞれのリーグでホームラン王というのはあり得るんじゃないかなと」と玉川氏は大きく期待。

羽鳥アナは「玉川さんは大谷選手についてはだいぶ前から『このペースで行くと…』というの始まりますから」とちょいイジリ。玉川氏は「５月入ってからと思っていたんですけど、４月からやってしまいました」と笑い、羽鳥アナは「これ今シーズン続きます」と案内していた。