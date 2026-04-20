「日本人はシャイじゃない」日本人が気づいていない“本当の魅力”…アメリカ人に聞いた“日本”の印象
海外の人たちからすると、「日本人はシャイで無口」――そんなイメージは、本当に正しいのか。
アメリカの首都ワシントンD.C.中心部で開かれた日本文化の祭典を歩いていると、アメリカ人たちの口からは意外な“日本像”が次々と語られた。
ワシントンD.C.では、毎年3月末頃になると桜が満開を迎える。ポトマック川沿いには、日本から贈られた約3000本の桜が咲き誇り、多くの人々が訪れる。
この時期に開催されるのが「全米桜祭り」だ。約3週間にわたり、日本文化や日米親善に関連したイベントが行われる。その中でも特に盛り上がるのが、連邦議事堂近くの道路を封鎖して開催されるストリートフェスティバルである。アメリカ最大の日本文化の祭典で、屋台や文化体験ブースが並び、今年も会場は大勢の来場者でにぎわっていた。
会場を歩くと、日本にちなんだ服装のアメリカ人の姿が目立った。サッカー日本代表のユニフォーム、日本語Tシャツ、アニメのコスプレ、さらには着物姿まで、そのバリエーションは実に幅広い。
◆「日本人はシャイじゃない」訪日経験者が語る意外な印象
会場の中央でひときわ目を引いていたのが、鮮やかな青い着物風の衣装をまとった女性だった。花柄の布と黒いブーツを組み合わせたその姿は、伝統とパンクが融合したような独特の存在感を放っている。
背後には連邦議事堂が見えるという、いかにも首都らしい風景の中で、彼女の姿は強い印象を残していた。
ケイティさん（ニューヨーク出身）は、日本のロックバンド・X JAPANのYOSHIKIさんが手がける着物ブランド「YOSHIKIMONO」に影響を受け、自ら着物風の衣装をデザインし制作したという。
日本には数年前に一度訪れたことがあり、その体験は「最高だった」と振り返る。
特に印象的だったのは、日本人の対応だった。
「みんな本当に親切で、驚くほどフレンドリーでした」
日本人に対しては「シャイであまり話しかけてこない」というイメージを持っていたというが、実際には多くの人が気さくに声をかけてくれたという。
「むしろすごくオープンで、文化について積極的に説明してくれたのが印象的でした」
彼女の“シャイな日本人”というイメージは、訪日体験によって大きく覆されたようだった。
◆日本好きの入口はアニメだった
会場を歩いていると、思わず足を止めてしまうようなピンク色の女性が目に入った。レースやリボンをあしらった装いに、桜色のキャップを合わせたスタイルは、まるで日本の“カワイイ文化”を体現しているかのようだった。
桜に合わせて全身ピンクのコーディネートで来場していたヘイリーさんは、日本文化に興味を持ったきっかけについてこう語る。
「子どもの頃に見た『美少女戦士セーラームーン』です。今でも大好きです」
日本人と直接関わる機会は多くないものの、「知っている日本人はみんな優しい」といい、日本に対するイメージは非常に良いという。
笑顔で「日本の文化が大好きなんです」と語る姿が印象的だった。
着物をアレンジした衣装を自作するほど深く日本文化に傾倒する人もいれば、アニメをきっかけに興味を持つ人もいる。日本への入り口は違っても、その魅力に引き込まれている点は共通しているようだ。
◆会場で大人気のコスプレ姿
会場にはコスプレ姿の来場者も目立っていた。その中でも印象的だったのが、3人組の女性だ。
『ダンジョン飯』のキャラクター、マルシル・ドナトーに扮したシャーリーンさんは、金髪ロングの三つ編みやエルフ耳、魔術杖まで細かく再現しており、完成度の高さに足を止める来場者もいた。
「日本の文化はとても奥深くて、伝統とポップカルチャーの両方が魅力です」
アメリカの首都ワシントンD.C.中心部で開かれた日本文化の祭典を歩いていると、アメリカ人たちの口からは意外な“日本像”が次々と語られた。
ワシントンD.C.では、毎年3月末頃になると桜が満開を迎える。ポトマック川沿いには、日本から贈られた約3000本の桜が咲き誇り、多くの人々が訪れる。
会場を歩くと、日本にちなんだ服装のアメリカ人の姿が目立った。サッカー日本代表のユニフォーム、日本語Tシャツ、アニメのコスプレ、さらには着物姿まで、そのバリエーションは実に幅広い。
◆「日本人はシャイじゃない」訪日経験者が語る意外な印象
会場の中央でひときわ目を引いていたのが、鮮やかな青い着物風の衣装をまとった女性だった。花柄の布と黒いブーツを組み合わせたその姿は、伝統とパンクが融合したような独特の存在感を放っている。
背後には連邦議事堂が見えるという、いかにも首都らしい風景の中で、彼女の姿は強い印象を残していた。
ケイティさん（ニューヨーク出身）は、日本のロックバンド・X JAPANのYOSHIKIさんが手がける着物ブランド「YOSHIKIMONO」に影響を受け、自ら着物風の衣装をデザインし制作したという。
日本には数年前に一度訪れたことがあり、その体験は「最高だった」と振り返る。
特に印象的だったのは、日本人の対応だった。
「みんな本当に親切で、驚くほどフレンドリーでした」
日本人に対しては「シャイであまり話しかけてこない」というイメージを持っていたというが、実際には多くの人が気さくに声をかけてくれたという。
「むしろすごくオープンで、文化について積極的に説明してくれたのが印象的でした」
彼女の“シャイな日本人”というイメージは、訪日体験によって大きく覆されたようだった。
◆日本好きの入口はアニメだった
会場を歩いていると、思わず足を止めてしまうようなピンク色の女性が目に入った。レースやリボンをあしらった装いに、桜色のキャップを合わせたスタイルは、まるで日本の“カワイイ文化”を体現しているかのようだった。
桜に合わせて全身ピンクのコーディネートで来場していたヘイリーさんは、日本文化に興味を持ったきっかけについてこう語る。
「子どもの頃に見た『美少女戦士セーラームーン』です。今でも大好きです」
日本人と直接関わる機会は多くないものの、「知っている日本人はみんな優しい」といい、日本に対するイメージは非常に良いという。
笑顔で「日本の文化が大好きなんです」と語る姿が印象的だった。
着物をアレンジした衣装を自作するほど深く日本文化に傾倒する人もいれば、アニメをきっかけに興味を持つ人もいる。日本への入り口は違っても、その魅力に引き込まれている点は共通しているようだ。
◆会場で大人気のコスプレ姿
会場にはコスプレ姿の来場者も目立っていた。その中でも印象的だったのが、3人組の女性だ。
『ダンジョン飯』のキャラクター、マルシル・ドナトーに扮したシャーリーンさんは、金髪ロングの三つ編みやエルフ耳、魔術杖まで細かく再現しており、完成度の高さに足を止める来場者もいた。
「日本の文化はとても奥深くて、伝統とポップカルチャーの両方が魅力です」