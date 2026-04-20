おかわりが欲しい犬がお父さんにした催促の方法が....

雑過ぎてむしろ愛おしいとTikTokで話題となった柴犬の様子。それに対して「おかわり作戦可愛い」「下向いた時むくむく」と思わず笑ってしまった方々からコメントが寄せられ、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破しています。

【動画：『ご飯のおかわり』を要求する犬→あまりにも雑過ぎる『催促の仕方』】

おかわりの要求が○○な犬

話題の光景が投稿されたのは、柴犬の女の子『はま』ちゃんが登場するTikTokアカウント「belcanto0303」。

ごはんを食べ終わったはまちゃんですが、物足りなかったようでお父さんに「おかわり」をお願いしたい様子だったというはまちゃん。可愛くおねだりするのかと思いきや、まさかの態度でおかわりを要求するそうです。その方法とは...。

なんとも「雑すぎる」お願いにお父さん「無視」

はまちゃんは食べ終わったお皿を咥えてお父さんのもとへ向かうと、なんとお父さんの座る横へとお皿を「ポイッ」と捨てておかわりを催促したのだそう。

あまりにも「雑すぎる」おかわりの催促に、お父さんはこれは良くないと思ったのか、一度はまちゃんを無視してみることに。モフモフのお顔で落としたお皿をじっと見つめてお父さんの反応を待つはまちゃんでしたが、お父さんはお皿を見ずに気づいてないふりをしていたそうです。

仕方がなく2回目の催促をするも...

するとはまちゃんは「お父さん気づいてないのかなぁ」と、仕方がなさそうにお皿を拾いに来たと言います。そうして今度はお父さんに近づいて絶対に気づいてもらえる位置に立ち、もう一度お父さんのほうへお皿を「ポイッ！」と落としたというはまちゃん。

2度の雑なおかわりの催促がむしろ可愛く見えてきたのか、今度はお父さんも無視できなかったようではまちゃんに気づいてくれたそうです。

甘え下手なところが日本犬らしくて可愛い部分もありますが、お父さんに怒られないように気を付けてほしいですね...。

はまちゃんの雑すぎるおかわりの催促方法の様子には、「おかわり作戦可愛い」「下向いた時むくむく」とのコメントが寄せられました。

はまちゃんの他のおねだりの様子や、大好きなお父さんとの様子をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「belcanto0303」の他の投稿もぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「belcanto0303」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。