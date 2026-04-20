お出かけからの帰り道、ふと後部座席を振り返ってみたら…ゴールデンレトリバーさんが見せた『衝撃的な表情』がおもしろ可愛いと話題になっているのです。

思わず笑顔になる、まるで小さな子どものような光景は記事執筆時点で28万回を超えて表示されており、1.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：車で大型犬とお出かけ→ふと『後部座席』を見たら…もはや別の生物な『衝撃の表情』】

外出からの帰り道、ふと後部座席を見たら…

Xアカウント『@runrun_golden』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「るん」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんと共にお出かけを楽しんでいたというるんちゃん。

大型犬が見せた『衝撃的な表情』が反響

車内でもお利口さんに過ごしていたそうで、飼い主さんが何気なく振り返ってみると…そこには『知らん生物』が乗っていたというのです。

運転席と助手席のシートの間にむぎゅっとお顔を突っ込んでいたというるんちゃん。

マズルを引っ掛けるようにしてのんびり過ごしていたようですが…幅が狭かったのか、お顔がくしゃくしゃになってしまっていた模様。

普段の愛くるしい瞳は押し寄せられたほっぺに埋もれてしまい、持ち前の美貌はどこへやら…。

まるでキャラクターのようなお茶目なその表情は飼い主さんのみならず、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「やばかわいい」「クシャクシャｗ」「うちにも現れます」「幻の生物」「むぎゅううってなってる」「可愛い生物がいる！」「めちゃくちゃ可愛い」「なんでこんな可愛いことができるんだろうか」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊でお転婆な女の子の日常

2024年10月19日生まれのるんちゃんは、甘えん坊でお転婆な女の子。お友だちとドッグランで遊んだり、お家で飼い主さんとのんびり過ごしたり、賑やかな日常はとても尊いもの。

その愛くるしさとは裏腹に、ノーズワークで使ったおもちゃを一瞬にして破壊してしまうという大型犬らしいパワフルな一面も。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らするんちゃんのお姿は、日々多くのユーザーにゴールデンレトリバーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@runrun_golden」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。