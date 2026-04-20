100均のアレが大進化！「流せるからこっそり使える♡」夏のお悩み対策シートが凄すぎた…！
商品情報
商品名：＆．ボディシート（トイレに流せる、冷感、10枚）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：200mm×150mm
入り数：10枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480937106
気になった時にこっそり使えて便利♡ダイソーのボディシートが大進化！
汗をかきやすいこれからの季節に欠かせないのがボディシート。ただ、うっかりゴミ袋を忘れた時やゴミ箱がない場合、使用済みのシートをすぐに捨てられず困ることも…。
そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！『＆．ボディシート（トイレに流せる、冷感、10枚）』をご紹介します。
いつでも気軽に汗を拭いて気分をリセットできる、嬉しい秘密が隠されたボディシートです。筆者が訪れた店舗では、化粧品売り場に陳列されていました。
10枚入りで使い切りやすいのがGOOD。価格は110円（税込）です。
ボディシートは有名メーカーの商品だと10枚入りでも300円近い価格で販売されているものもあるので、お手頃だと感じます！
繊維のキメが細かく、一般的なボディシートよりも少し柔らかい手触りです。
華やかなフローラルの香りで、甘さは控えめ。清潔感のある上品な印象で万人受けしやすく、使用シーンを選びません。
使用後はトイレに流せるからサッとクールダウンできて便利！
なんといっても、使用後はそのままトイレに流せるのが嬉しいポイント！外出先でのゴミの持ち歩き問題をスマートに解決できます。
汗のベタつきやニオイが気になる時、個室内でサッとケアしてそのまま流せて快適です。
シートが柔らかいおかげで肌当たりが優しく、使い心地が良いです。
メントール感は強すぎず、程よい爽快感で使いやすいレベルです。拭いた瞬間にスッとした感覚があり、体のほてりを和らげてくれます。
ただし、メントールとアルコールの両方が配合されているため、お肌が敏感な方は使用時に注意が必要です。
スリムなのでバッグに入れやすく、持ち歩きにくさを感じさせない点も高評価ポイント。
サッと取り出してすぐに使えるので、夏のレジャーや通勤・通学時にぴったり。暑さによる体の熱を逃がしてクールダウンしたい時や、汗をサッと拭いたい時に最適です！
ダイソーで『＆．ボディシート（トイレに流せる、冷感、10枚）』を見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。