100均のアレが大進化！「流せるからこっそり使える♡」夏のお悩み対策シートが凄すぎた…！

汗や暑さをリセットしてくれるボディシート。サッと使えて便利ですが、うっかりゴミ袋を忘れた時に詰んだ…なんてことはありませんか？そんな悩みを解消してくれる、大進化したボディシートがダイソーにありました！なんと、あの場所にサッと流せる仕様でこっそり使える優れもの♡夏の外出時の強い味方になってくれますよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：＆．ボディシート（トイレに流せる、冷感、10枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：200mm×150mm

入り数：10枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480937106

気になった時にこっそり使えて便利♡ダイソーのボディシートが大進化！

汗をかきやすいこれからの季節に欠かせないのがボディシート。ただ、うっかりゴミ袋を忘れた時やゴミ箱がない場合、使用済みのシートをすぐに捨てられず困ることも…。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！『＆．ボディシート（トイレに流せる、冷感、10枚）』をご紹介します。

いつでも気軽に汗を拭いて気分をリセットできる、嬉しい秘密が隠されたボディシートです。筆者が訪れた店舗では、化粧品売り場に陳列されていました。

10枚入りで使い切りやすいのがGOOD。価格は110円（税込）です。

ボディシートは有名メーカーの商品だと10枚入りでも300円近い価格で販売されているものもあるので、お手頃だと感じます！

繊維のキメが細かく、一般的なボディシートよりも少し柔らかい手触りです。

華やかなフローラルの香りで、甘さは控えめ。清潔感のある上品な印象で万人受けしやすく、使用シーンを選びません。

使用後はトイレに流せるからサッとクールダウンできて便利！

なんといっても、使用後はそのままトイレに流せるのが嬉しいポイント！外出先でのゴミの持ち歩き問題をスマートに解決できます。

汗のベタつきやニオイが気になる時、個室内でサッとケアしてそのまま流せて快適です。

シートが柔らかいおかげで肌当たりが優しく、使い心地が良いです。

メントール感は強すぎず、程よい爽快感で使いやすいレベルです。拭いた瞬間にスッとした感覚があり、体のほてりを和らげてくれます。

ただし、メントールとアルコールの両方が配合されているため、お肌が敏感な方は使用時に注意が必要です。

スリムなのでバッグに入れやすく、持ち歩きにくさを感じさせない点も高評価ポイント。

サッと取り出してすぐに使えるので、夏のレジャーや通勤・通学時にぴったり。暑さによる体の熱を逃がしてクールダウンしたい時や、汗をサッと拭いたい時に最適です！

ダイソーで『＆．ボディシート（トイレに流せる、冷感、10枚）』を見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。