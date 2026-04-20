100均でついに見つけた！「もう手作りしなくていいんだ！」アレがぴったり入る優秀ノート

推し活手帳やオタ活ノートを作る際、表紙にお気に入りのカードなどを直接貼り付けるのは抵抗が…。カードポケットを貼る方法もありますが、セリアで表紙にカードがぴったり入るポケットが付いた便利なノートを発見しました！お気に入りのアイテムで簡単に飾り付けが可能。中身の使い心地も良く、クオリティが高いです！

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商品情報

商品名：A6 Wリングノート ドット入 表紙ポケット付き 60枚

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦150mm×横110mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4954939033362

カードがぴったり入るポケット付き！推し活に便利なノートをセリアで発見

推し活手帳やオタ活ノートを作る際、表紙にお気に入りのカードなどを直接貼り付けるのは抵抗があるな…と思うことがありました。

カードポケットを取り付ける方法もありますが、ちょっと面倒…。不器用な筆者には、少々ハードルが高く感じます。

そんなことを思っていたのですが、なんとセリアで推し活にぴったりなアイテムを発見！『A6 Wリングノート ドット入 表紙ポケット付き 60枚』という商品です。

表紙にトレーディングカードが入るサイズの透明ポケットが付いています。

サイズが合えば、ステッカーや切り抜き、写真などを入れるのも良さそうです。

表紙はシンプルなブラックカラーなので、大人が使いやすいのもいいなと思いました！

お気に入りのアイテムを入れるだけで、世界に一つだけのオリジナルノートが完成。

中身をしっかりと保護できるうえ、貼り付けずにデコレーションできるので大切なグッズの傷みも気になりません。

中身はごく一般的でシンプルな作りです。仕事、勉強、趣味の記録など、どんな用途にも馴染みます。

紙はほんのり黄みがかった温かみのある色合い。表面はなめらかで、ペン先が引っかからずさらさらとした筆記感を楽しめます。

ドットタイプの罫線が採用されているので、文字の書き出し位置を揃えやすく、図形や表を書く際にもガイドとして役立ちます。

今回はセリアの『A6 Wリングノート ドット入 表紙ポケット付き 60枚』をご紹介しました。

表紙をお気に入りのアイテムで飾り、中にはイベントの記録や日記を。利便性と使い心地の良さを両立した優秀なアイテムです！

推し活ノートにぴったりな商品をお探しの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。