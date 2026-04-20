「仕事のキャパが10倍になった」「圧倒的に悩む時間が減った」

そんな感想が届いているのが、木下勝寿氏のベストセラー『売上最小化、利益最大化の法則』『時間最短化、成果最大化の法則』『チームX』『「悩まない人」の考え方』の強力4部作だ。なかでも「飛び抜けて面白い必読の一冊。心から「買い」!!」と絶賛されているのが、『「悩まない人」の考え方』。「ここ20年以上、まともに悩んだことがない」という著者が一生悩まない最強スキル30を初公開した。新年度を迎え、何かと悩みは多い時期。今回はライターの小川晶子氏に、読者に役立つ視点から鋭く読み解いてもらおう。（構成／ダイヤモンド社・寺田庸二）

上司からの無理難題に、どう答える？

「○○（大企業）みたいなサイトつくってよ」

「こういう日本一のイベント、企画できる？」

突然降ってきた上司からの無理難題。

「できません」

「さすがにそれは無理です」

そう言いたくなる人は少なくないだろう。

どう考えても実現不可能に見える課題、それが無理難題というものだ。

上司にはもうちょっと考えてから言ってもらいたい。

ところが、北の達人コーポレーションの木下勝寿氏は『「悩まない人」の考え方』の中で、こういう場合の「できない」「実現不可能」は99％ウソだと言っている。

社長の木下氏は社員に「これをどうにかして」と依頼することがあるが、すぐに「これはどうにもできません」「絶対不可能です」と言い出す人がいるという。

必ずしも能力が低いわけではなく、経験がそれなりにある人ほど、条件反射的に「できません」と言ってしまう。

それは、無意識に「やりたくない」と思っているからかもしれない。

他人が実現していることは、自分にも実現できる

実際、「できない」「実現不可能」と言われたことも、木下氏が少し調べてみると、すでに実現している事例が見つかる。

「他人が実現したことは、必ず自分にも実現できる」というのが木下氏の考えだ。

ことビジネスにおいては、ほとんどの人の能力に差はなく、資質に左右されることも少ない。

「やり方」を徹底的に調べ尽くし、まったく同じことをやっていくと、だれでもそれなりの結果が出せる。

それがビジネスのすばらしいところでもある。

だから「できない」はウソだというわけだ。

すぐに「できません」と言う人は、「できる／できない」で考えるクセがついてしまっている。

これは悩みのタネになる。

「自分はやりたくないから、やらない」と言えることも「自分にはできない」と思い込んでいるからだ。

「やる／やらない」で捉えれば、悩みは消える。

やり方がわかれば、やりたくなる

「他人が実現したことは、必ず自分にも実現できる」という前提に立てば、上司からの依頼に対して、すでに成功している事例を探し、その理由を明らかにしたうえで、「こうすれば実現できる」と伝えるのがいいことになる。

「こうすれば」の部分には、予算だったり時間だったり、議論すべき点が出てくるだろうが、ひとまず実現方法を考えることはできるだろう。

無意識に「やりたくない」と思う理由も、実はやり方がよくわからないからかもしれない。

成果の出るやり方を知ると、案外やってみたくなるものである。

ただし木下氏はこうも言っている。

もちろん、成果が出るやり方を「やりたい」と思えないなら、それは仕方がない。「やりたい」と思えないことについて「もっとやりたいと思え」とは言えない。

（『「悩まない人」の考え方』p.144）

上司は部下に「やりたい」と思わせる依頼の仕方をすることも重要だろう。「やりたい」と思えることなら、無理難題ではなくなるのだ。

（本稿は『「悩まない人」の考え方――1日1つインストールする一生悩まない最強スキル30』に関する書き下ろし記事です。）