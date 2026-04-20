２月末に足を骨折した影響で４月の大阪松竹座公演を初日から休演していた歌舞伎俳優・中村獅童の次男・中村夏幹（５）が復帰。“初日”を迎えたことを報告した。

３月２９日の更新で、出演予定だった「御名残四月大歌舞伎」（大阪松竹座・３〜２６日）を体調不良のため休演し、兄の・中村陽喜（はるき、８）が代役をつとめることを伝えていた中村陽喜と中村夏幹のインスタグラムが１９日更新され、「六助からパワーチャージ 遅ればせながら、本日大阪松竹座公演の初日を迎えた夏幹です！」と記し、楽屋の入り口で父の獅童と手をつないでいる写真を投稿。

「珍しく緊張していたようですが、最後までしっかりつとめることができました 応援コメントもたくさんありがとうございました お優しいお言葉、とても励みになります この調子で千穐楽まで頑張ります」とつづった。

続けての更新では、「ついに、子連れ狼の小道具が届きました。打ち合わせも順調です、面白くなりそうです。夏幹は、乗った瞬間『チャーン！』六月歌舞伎座 昼の部 宜しくお願いします」と記し、６月に歌舞伎座で上演される「子連れ狼」の小道具に乗った夏幹と獅童のショットをアップした。

これらの投稿には、「なっちゃん、初日お疲れさま」「かわいい がんばって」「なっちゃん、頑張りましたね」「なっちゃん、よかったね！本当に嬉しいです」「とっても楽しみです」「子連れ狼大好きな時代劇です。頑張って下さいね。応援しています」などのコメントが寄せられた。