【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグは１９日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、三回に右中間を破る適時二塁打を放って昨季から５１試合連続出塁とした。

球団で歴代単独３位の記録となった。九回にも二塁打を放ち、５打数２安打１打点、今季７度目の複数安打をマークした。

先発の佐々木朗希は４回２／３を投げて７安打３失点で降板した。今季初勝利はならなかった。３―１で迎えた五回、先頭の８番キャロスに直球をとらえられ、左越えソロ本塁打を許すと、さらに２連打を浴びて同点に追いつかれた。二死までこぎ着けたが、四球を出したところでマウンドを降りた。球数は７８球だった。

２試合連続で五回まで投げきれておらず、佐々木は「（相手に）早いカウントから打ってもらい、球数少なく、イニングを積み重ねていった。途中までの内容だったら、もっとイニングを投げられた。３点を取ってもらったので、リードを守り切った状態で降りるべきだった」と振り返った。

ドジャースは６―９で敗れ、今季初の連敗となった。