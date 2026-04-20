◇ナ・リーグ ドジャース6―9ロッキーズ（2026年4月19日 デンバー）

ドジャースのエドウィン・ディアス投手（32）が19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦の8回から6番手として登板。4月10日（同11日）レンジャーズ戦以来、8試合ぶりの登板は1死も取ることができず、3失点で降板した。デーブ・ロバーツ監督（53）は守護神の状態について言及した。

ディアスは4―6の8回から登板。先頭のカストロに右前打を許すと、二盗を許し、次打者・キャロスに四球。ドイルの三塁前へのバント安打で満塁とすると、1番・ジュリアンに右前2点打を許し、降板した。

ロバーツ監督は「エドウィンに関してはコマンド（制球力）がなく、球速も落ちていたし、セーブシチュエーションでもなかった。アドレナリンの有無も影響したかもしれない」と言う。明らかに本来のものとはかけ離れた投球内容だったが「もちろん8日間投げていなかったから、多少のブランクはあったと思うし、セーブシチュエーションでもなかった。ただ、今日話した時には“どんな状況でも投げたい”と言っていた。だから、しばらく投げていなかったことによるものだと願っている」と淡々と話した。

昨オフに3年総額6900万ドル（約108億3300万円）を結び、加入したディアス。守護神としての期待は大きいが、現状では不安定な投球をツ続けている。指揮官は「今日は評価が難しい。というのも、本来どういう状態であるべきかは分かっているし、それと違うとやはり少し心配になる。これから本人とも話すし、トレーナーや投手コーチ陣とも確認して、何か問題がないか見極めたい。これまでは球速も安定していたしレーダーガンも一貫していたが、今日はそうではなかったから、もう少し情報が必要だね」と今後の見通しを口にした。