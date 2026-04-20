LEDライトによる室内栽培のメリットとは？【LED LIGHT 室内栽培基本BOOK】

LEDライトによる室内栽培のメリットとは

LEDライト室内栽培の魅力とメリット

明るさが足りないスペースでも様々な植物栽培が可能になった

現在、LED ライトは一般家庭や企業でも導入が進み、普及が加速しています。その背景には技術の進歩と生産規模の拡大によって製造コストが低下し、消費者にとって手頃な価格で購入できるようになったことが挙げられます。

それは LED 植物育成ライトについても同様で、製品のバリエーションもどんどん豊富になるとともに、導入コストが下がることで、より多くの人が LED ライトによる室内栽培を楽しめるようになりました。

そんなLED ライトの普及が、一般家庭での室内栽培の可能性を大きく広げてくれたと言ってもいいでしょう。

たとえば、人気の多肉植物などは、そもそも光を好む傾向があり、どうしても明るさが足りない環境下での栽培は難しいとされてきました。しかし、LED ライトを使用し、光を補うことで、そんな環境での栽培も可能にしてくれます。

太陽の光を存分に使える屋外栽培は理想であり、憧れでもありますが、そこまでのスペースや環境を確保できる人は多くありません。その点、LEDライトを使えば、都会の暗くて限られたスペースでも様々な植物の栽培が楽しめます。

また、室内栽培は植物工場のように、天候や季節などの外的要因に左右されることなく、栽培環境をコントロールできるのもメリットです。

自分の育てたい植物や、自身の育成環境に合わせて、ライトの光量を調節していく。そんな試行錯誤もLED ライト室内栽培の醍醐味です。

MERIT 1 足りない光量を補うことができる

植物は光合成によって成長光量が足りないと、徒長や葉の黄変、成長の停滞など、様々な問題が生じます。

不足分の光量を LED ライトで補えれば、植物を健康で美しく育成することができます。これまで諦めていた暗い部屋での植物栽培も、LEDライトを適切に使用すれば、問題なく楽しむことができます。

MERIT 2 光量をコントロールできる

自然光と違い、LED ライトはスイッチのオンオフによる点灯や、ライトの配置による植物との距離で光の強度のコントロールが可能です。

植物は種類によって必要な光量が異なり、それより多すぎても少なすぎても良くありません。どれだけの時間、どのくらいの強さの光がちょうどいいのか、定期的な観察で見極めていきます。

MERIT 3 年間を通して室内で育成できる

季節によって温度や湿度、日照時間は変わってきます。屋外栽培と室内栽培を併用するにしても、冬場の LED による補光は重要なポイントですが、LED による室内栽培であれば、温度や湿度、光量の管理ができるため、1 年中室内での栽培も可能です。

また、光を好む植物でも室内インテリアとして楽しめるというメリットもあります。

【出典】『LED LIGHT 室内栽培基本BOOK』著：日本文芸社（編集）