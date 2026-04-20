東京市場 ピボット分析（新興国通貨）
東京市場 ピボット分析（新興国通貨）
ピボット分析
ランド円
終値9.73 高値9.78 安値9.66
9.91 ハイブレイク
9.84 抵抗2
9.79 抵抗1
9.72 ピボット
9.67 支持1
9.60 支持2
9.55 ローブレイク
シンガポールドル円
終値124.92 高値125.33 安値124.39
126.31 ハイブレイク
125.82 抵抗2
125.37 抵抗1
124.88 ピボット
124.43 支持1
123.94 支持2
123.49 ローブレイク
香港ドル円
高値3.55 安値3.51 終値3.53
20.63 ハイブレイク
20.50 抵抗2
20.38 抵抗1
20.25 ピボット
20.13 支持1
20.00 支持2
19.88 ローブレイク
トルコリラ円
高値3.55 安値3.51 終値3.53
3.59 ハイブレイク
3.57 抵抗2
3.55 抵抗1
3.53 ピボット
3.51 支持1
3.49 支持2
3.47 ローブレイク
ピボット分析
ランド円
終値9.73 高値9.78 安値9.66
9.91 ハイブレイク
9.84 抵抗2
9.79 抵抗1
9.72 ピボット
9.67 支持1
9.60 支持2
9.55 ローブレイク
シンガポールドル円
終値124.92 高値125.33 安値124.39
126.31 ハイブレイク
125.82 抵抗2
125.37 抵抗1
124.88 ピボット
124.43 支持1
123.94 支持2
123.49 ローブレイク
香港ドル円
高値3.55 安値3.51 終値3.53
20.63 ハイブレイク
20.50 抵抗2
20.38 抵抗1
20.25 ピボット
20.13 支持1
20.00 支持2
19.88 ローブレイク
トルコリラ円
高値3.55 安値3.51 終値3.53
3.59 ハイブレイク
3.57 抵抗2
3.55 抵抗1
3.53 ピボット
3.51 支持1
3.49 支持2
3.47 ローブレイク