東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7174 高値0.7222 安値0.7154
0.7281 ハイブレイク
0.7251 抵抗2
0.7213 抵抗1
0.7183 ピボット
0.7145 支持1
0.7115 支持2
0.7077 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5883 高値0.5929 安値0.5880
0.5964 ハイブレイク
0.5946 抵抗2
0.5915 抵抗1
0.5897 ピボット
0.5866 支持1
0.5848 支持2
0.5817 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3691 高値1.3708 安値1.3650
1.3774 ハイブレイク
1.3741 抵抗2
1.3716 抵抗1
1.3683 ピボット
1.3658 支持1
1.3625 支持2
1.3600 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7174 高値0.7222 安値0.7154
0.7281 ハイブレイク
0.7251 抵抗2
0.7213 抵抗1
0.7183 ピボット
0.7145 支持1
0.7115 支持2
0.7077 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5883 高値0.5929 安値0.5880
0.5964 ハイブレイク
0.5946 抵抗2
0.5915 抵抗1
0.5897 ピボット
0.5866 支持1
0.5848 支持2
0.5817 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3691 高値1.3708 安値1.3650
1.3774 ハイブレイク
1.3741 抵抗2
1.3716 抵抗1
1.3683 ピボット
1.3658 支持1
1.3625 支持2
1.3600 ローブレイク