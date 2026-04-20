東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7174　高値0.7222　安値0.7154

0.7281　ハイブレイク
0.7251　抵抗2
0.7213　抵抗1
0.7183　ピボット
0.7145　支持1
0.7115　支持2
0.7077　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5883　高値0.5929　安値0.5880

0.5964　ハイブレイク
0.5946　抵抗2
0.5915　抵抗1
0.5897　ピボット
0.5866　支持1
0.5848　支持2
0.5817　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3691　高値1.3708　安値1.3650

1.3774　ハイブレイク
1.3741　抵抗2
1.3716　抵抗1
1.3683　ピボット
1.3658　支持1
1.3625　支持2
1.3600　ローブレイク